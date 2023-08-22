ТОП-5 бюджетных смартфонов в августе 2023 года

Redmi K60 Ultra – лучший смартфон за 500 долларов по версии Gizchina. Фото: notebookcheck.net

Если вам нужен смартфон с премиум-функциями, но за разумные деньги, то в августе 2023 года на рынке есть модели, отвечающие подобным требованиям. Купить бюджетный флагман за 500 долларов реально.

Об этом сообщил Gizchina.

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1. Redmi K60 Ultra

Плюсы

ОЗУ 24 ГБ и 1 ТБ памяти;

144-герцовый дисплей;

быстрая зарядка 120 Вт (100% за 19 минут);

защита от влаги и система охлаждения.

2. iQOO Neo8 Pro

Плюсы

чипсет Dimensity 9200+;

144-герцовый дисплей;

быстрая зарядка 120 Вт;

система охлаждения.

3. Xiaomi Росо F5 Pro

Плюсы

6.67-дюймовый дисплей 2K;

чипсет Snapdragon 8+ Gen 1;

50 МП основная камера с OIS и Pixel Shift и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера;

быстрая зарядка 120 Вт.

4. Google Pixel 7а

Плюсы

чипсет Google Tensor G2;

6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+;

64 МП основной сенсор Sony IMX800 с OIS и 13 МП сверхширокоугольный сенсор;

аккумулятор 4385 мАч, поддерживающий проводную зарядку 18 Вт и беспроводную зарядку 7,5 Вт.

5. Vivo S17 Pro

Плюсы

чипсет MediaTek Dimensity 8200;

6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1260 x 2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц;

двойная задняя камера: 50 МП основная и 12 МП телесенсор с 2-кратным оптическим зумом; аккумулятор 4600 мАч, которого хватает на целый день умеренного использования.

Ранее мы писали, что Honor выпустил смартфон X50, соединивший в себе доступность цены и мощные характеристики. Также сообщалось, что OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году.