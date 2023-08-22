ТОП-5 бюджетных смартфонов в августе 2023 года
22 августа 2023 21:45
Redmi K60 Ultra – лучший смартфон за 500 долларов по версии Gizchina. Фото: notebookcheck.net
Если вам нужен смартфон с премиум-функциями, но за разумные деньги, то в августе 2023 года на рынке есть модели, отвечающие подобным требованиям. Купить бюджетный флагман за 500 долларов реально.
Об этом сообщил Gizchina.
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1. Redmi K60 Ultra
Плюсы
- ОЗУ 24 ГБ и 1 ТБ памяти;
- 144-герцовый дисплей;
- быстрая зарядка 120 Вт (100% за 19 минут);
- защита от влаги и система охлаждения.
2. iQOO Neo8 Pro
Плюсы
- чипсет Dimensity 9200+;
- 144-герцовый дисплей;
- быстрая зарядка 120 Вт;
- система охлаждения.
3. Xiaomi Росо F5 Pro
Плюсы
- 6.67-дюймовый дисплей 2K;
- чипсет Snapdragon 8+ Gen 1;
- 50 МП основная камера с OIS и Pixel Shift и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера;
- быстрая зарядка 120 Вт.
4. Google Pixel 7а
Плюсы
- чипсет Google Tensor G2;
- 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+;
- 64 МП основной сенсор Sony IMX800 с OIS и 13 МП сверхширокоугольный сенсор;
- аккумулятор 4385 мАч, поддерживающий проводную зарядку 18 Вт и беспроводную зарядку 7,5 Вт.
5. Vivo S17 Pro
Плюсы
- чипсет MediaTek Dimensity 8200;
- 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1260 x 2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц;
- двойная задняя камера: 50 МП основная и 12 МП телесенсор с 2-кратным оптическим зумом; аккумулятор 4600 мАч, которого хватает на целый день умеренного использования.
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