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ТОП-5 бюджетных смартфонов в августе 2023 года

22 августа 2023 21:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП-5 бюджетных смартфонов в августе 2023 года
Redmi K60 Ultra – лучший смартфон за 500 долларов по версии Gizchina. Фото: notebookcheck.net
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Если вам нужен смартфон с премиум-функциями, но за разумные деньги, то в августе 2023 года на рынке есть модели, отвечающие подобным требованиям. Купить бюджетный флагман за 500 долларов реально.

Об этом сообщил Gizchina.

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1. Redmi K60 Ultra

Плюсы

  • ОЗУ 24 ГБ и 1 ТБ памяти;
  • 144-герцовый дисплей;
  • быстрая зарядка 120 Вт (100% за 19 минут);
  • защита от влаги и система охлаждения.

2. iQOO Neo8 Pro

Плюсы

  • чипсет Dimensity 9200+;
  • 144-герцовый дисплей;
  • быстрая зарядка 120 Вт;
  • система охлаждения.

3. Xiaomi Росо F5 Pro

Плюсы

  • 6.67-дюймовый дисплей 2K;
  • чипсет Snapdragon 8+ Gen 1;
  • 50 МП основная камера с OIS и Pixel Shift и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера;
  • быстрая зарядка 120 Вт.

4. Google Pixel 7а

Плюсы

  • чипсет Google Tensor G2;
  • 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+;
  • 64 МП основной сенсор Sony IMX800 с OIS и 13 МП сверхширокоугольный сенсор;
  • аккумулятор 4385 мАч, поддерживающий проводную зарядку 18 Вт и беспроводную зарядку 7,5 Вт.

5. Vivo S17 Pro

Плюсы

  • чипсет MediaTek Dimensity 8200;
  • 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1260 x 2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц;
  • двойная задняя камера: 50 МП основная и 12 МП телесенсор с 2-кратным оптическим зумом; аккумулятор 4600 мАч, которого хватает на целый день умеренного использования.

Ранее мы писали, что Honor выпустил смартфон X50, соединивший в себе доступность цены и мощные характеристики. Также сообщалось, что OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году.

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