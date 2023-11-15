ТОП 5 найкращих смартфонів для фотографування у 2023 році

Для багатьох користувачів якість фотографування смартфона є надважливим критерієм. Фото: air.nova.global

Відома компанія DxOMark оновила рейтинг найкращих камер смартфонів. Цікаво, що Huawei P60 Pro за можливостями фотографування досі не змогли обійти навіть флагмани провідних виробників камерофонів.

Рейтинг опубліковано на сайті DxOMark.

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Оцінки у рейтингах відображають продуктивність пристрою та якість користувацького досвіду. Вони підтверджуються вичерпними протоколами, які збирають сотні вимірювань, проведених у лабораторіях DxOMark.

1. Huawei P60 Pro

Фото: soyacincau.com

Смартфон має потрійну камеру 48+48+13 МП з топовою оптикою та алгоритмами постобробки зображень.

Ціна: 1058 доларів.

2-3. iPhone 15 Pro та 15 Pro Max

Фото: amateurphotographer.com

Порівняно з торішніми моделями смартфонів Apple камера в телефонах стала ще краще. Смартфони мають об'єктив 48 МП та два модулі по 12 МП. До того ж 15 Pro Max отримав 5-кратний оптичний зум.

Ціна iPhone 15 Pro: 1199 доларів.

Ціна 15 Pro Max: 999 доларів.

4. Google Pixel 8 Pro

Фото: hardwarezone.com.sg

Телефон оснащений оновленою камерою 50+48+48 МП, 5-кратним оптичним зумом та швидким автофокусом. При цьому можливості фотографування розширює штучний інтелект.

Ціна: 999 доларів.

5. Oppo Find X6 Pro

Фото: amateurphotographer.com

Смартфон має камеру з об'єктивами 50+50+50 МП, яка створена спільно з відомим шведським виробником середньоформатних фотоапаратів та фотографічного обладнання Hasselblad.

Ціна: 908 доларів.

Інфографіка: dxomark.com

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