ТОП 5 бюджетных смартфонов с качественными камерами
21 ноября 2023 17:50
Не обязательно иметь кучу камер на телефоне, чтобы делать хорошие фото. Фото: medium.com
Камеры смартфонов быстро усовершенствуются, конкурируя со специализированными устройствами. Не обязательно тратить большие деньги на дорогие устройства, ведь существует много отличных бюджетных телефонов с хорошими камерами.
Об этом написал Android Authority.
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1. Google Pixel 7a
Цена 499 долларов.
Плюсы
- Лучший камерофон стоимостью до 500 долларов.
- Высокая производительность и много оперативной памяти.
- Аккуратный размер и дизайн.
Минусы
- Медленная проводная зарядка, еще более медленная беспроводная.
- Среднее время автономной работы.
- Чипсет Tensor G2 греется.
2. Samsung Galaxy A54 5G
Цена 449,99 доллара.
Плюсы
- Дизайн в стиле Galaxy S23.
- Насыщенный цветами, плавный дисплей.
- Мощная основная камера.
Минусы
- Склонен к перенасыщению камеры.
- Дешевая пластиковая рамка.
- Нет беспроводной зарядки.
3. Samsung Galaxy A34 5G
Цена 382 доллара.
Плюсы
- Фантастическое время автономной работы.
- Прочный, водонепроницаемый корпус.
- Долгосрочное обещание обновления.
Минусы
- Плохое качество изображения в условиях низкой освещенности.
- Очень низкая скорость зарядки.
- Посредственные дополнительные камеры.
4. Apple iPhone SE (2022)
Цена 429 долларов.
Плюсы
- Чипсет A15 Bionic.
- Touch ID.
- Улучшенное время автономной работы.
Минусы
- Очень устаревший дизайн.
- Тесный дисплей с низким разрешением.
- Негибкая камера.
5. Samsung Galaxy A14 5G
Цена 200 долларов.
Плюсы
- Прочная основная камера.
- Четкий дисплей.
- Хорошее время автономной работы.
Минусы
- Дешевая конструкция.
- Плохой моно динамик.
- Скромная зарядка.
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