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ТОП 5 бюджетных смартфонов с качественными камерами

21 ноября 2023 17:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 бюджетных смартфонов с качественными камерами
Не обязательно иметь кучу камер на телефоне, чтобы делать хорошие фото. Фото: medium.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Камеры смартфонов быстро усовершенствуются, конкурируя со специализированными устройствами. Не обязательно тратить большие деньги на дорогие устройства, ведь существует много отличных бюджетных телефонов с хорошими камерами.

Об этом написал Android Authority.

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1. Google Pixel 7a

Цена 499 долларов.

Фото: cnn.com

Плюсы

  • Лучший камерофон стоимостью до 500 долларов.
  • Высокая производительность и много оперативной памяти.
  • Аккуратный размер и дизайн.

Минусы

  • Медленная проводная зарядка, еще более медленная беспроводная.
  • Среднее время автономной работы.
  • Чипсет Tensor G2 греется.

2. Samsung Galaxy A54 5G

Цена 449,99 доллара.

Фото: gsmarena.com

Плюсы

  • Дизайн в стиле Galaxy S23.
  • Насыщенный цветами, плавный дисплей.
  • Мощная основная камера.

Минусы

  • Склонен к перенасыщению камеры.
  • Дешевая пластиковая рамка.
  • Нет беспроводной зарядки.

3. Samsung Galaxy A34 5G

Цена 382 доллара.

Фото: thehindu.com

Плюсы

  • Фантастическое время автономной работы.
  • Прочный, водонепроницаемый корпус.
  • Долгосрочное обещание обновления.

Минусы

  • Плохое качество изображения в условиях низкой освещенности.
  • Очень низкая скорость зарядки.
  • Посредственные дополнительные камеры.

4. Apple iPhone SE (2022)

Цена 429 долларов.

Фото: mobilesyrup.com

Плюсы

  • Чипсет A15 Bionic.
  • Touch ID.
  • Улучшенное время автономной работы.

Минусы

  • Очень устаревший дизайн.
  • Тесный дисплей с низким разрешением.
  • Негибкая камера.

5. Samsung Galaxy A14 5G

Цена 200 долларов.

Фото: gsmarena.com

Плюсы

  • Прочная основная камера.
  • Четкий дисплей.
  • Хорошее время автономной работы.

Минусы

  • Дешевая конструкция.
  • Плохой моно динамик.
  • Скромная зарядка.

Ранее мы писали о ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году. Также представляли ТОП 10 смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи.

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