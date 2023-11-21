ТОП 5 бюджетных смартфонов с качественными камерами

Не обязательно иметь кучу камер на телефоне, чтобы делать хорошие фото. Фото: medium.com

Камеры смартфонов быстро усовершенствуются, конкурируя со специализированными устройствами. Не обязательно тратить большие деньги на дорогие устройства, ведь существует много отличных бюджетных телефонов с хорошими камерами.

Об этом написал Android Authority.

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1. Google Pixel 7a

Цена 499 долларов.

Фото: cnn.com

Плюсы

Лучший камерофон стоимостью до 500 долларов.

Высокая производительность и много оперативной памяти.

Аккуратный размер и дизайн.

Минусы

Медленная проводная зарядка, еще более медленная беспроводная.

Среднее время автономной работы.

Чипсет Tensor G2 греется.

2. Samsung Galaxy A54 5G

Цена 449,99 доллара.

Фото: gsmarena.com

Плюсы

Дизайн в стиле Galaxy S23.

Насыщенный цветами, плавный дисплей.

Мощная основная камера.

Минусы

Склонен к перенасыщению камеры.

Дешевая пластиковая рамка.

Нет беспроводной зарядки.

3. Samsung Galaxy A34 5G

Цена 382 доллара.

Фото: thehindu.com

Плюсы

Фантастическое время автономной работы.

Прочный, водонепроницаемый корпус.

Долгосрочное обещание обновления.

Минусы

Плохое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Очень низкая скорость зарядки.

Посредственные дополнительные камеры.

4. Apple iPhone SE (2022)

Цена 429 долларов.

Фото: mobilesyrup.com

Плюсы

Чипсет A15 Bionic.

Touch ID.

Улучшенное время автономной работы.

Минусы

Очень устаревший дизайн.

Тесный дисплей с низким разрешением.

Негибкая камера.

5. Samsung Galaxy A14 5G

Цена 200 долларов.

Фото: gsmarena.com

Плюсы

Прочная основная камера.

Четкий дисплей.

Хорошее время автономной работы.

Минусы

Дешевая конструкция.

Плохой моно динамик.

Скромная зарядка.

Ранее мы писали о ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году. Также представляли ТОП 10 смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи.