ТОП-5 компактних смартфонів для покупки у 2023 році

Ми вже стали забувати, що колись виробники мобільних телефонів змагалися, щоб їхні моделі були якомога меншими. Фото: freepik

Експерти вважають, що світі смартфонів більший розмір не завжди означає кращу якість. Людина хоче мати маленький телефон через різні причини, але вибору сьогодні вже не так й багато.

Експерти Tech Advisor підібрали найкращі моделі маленьких смартфонів.

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1. iPhone 13 Mini

Фото: techadvisor

Плюси

Легкий і компактний.

Потужна продуктивність.

Відмінні камери.

Мінуси

Обмежений час автономної роботи.

Відносно дорогий.

Немає дисплея ProMotion.

2. Google Pixel 7a

Фото: Julia Trotti

Плюси

Феноменальна камера за свою ціну.

Відмінне програмне забезпечення Google.

Висока продуктивність.

Водонепроникний.

Мінуси

Повільна зарядка.

Бездротова зарядка ненадійна.

Не такий швидкий, як Pixel 7.

Дисплей лише 90 Гц.

3. Asus Zenfone 10

Фото: gsmarena

Плюси

Висока продуктивність.

Великий час автономної роботи.

Роз'єм для навушників.

Мінуси

Камера не найвищого рівня.

Лише два роки оновлень Android.

30 Вт зарядка повільна

4. Samsung Galaxy Z Flip 4

Фото: itc.ua

Плюси

Швидка, флагманська продуктивність.

Вражаючий час автономної роботи.

Чудова основна камера.

Прикольний дизайн.

Мінуси

Довговічність все ще викликає сумніви.

25 Вт зарядка млява.

Немає телефото.

5. Sony Xperia 5 IV

Фото: techadvisor

Плюси

Преміальна збірка.

Неймовірно продуктивні камери.

Відмінний час автономної роботи.

Роз'єм для навушників.

Фронтальні динаміки.

Мінуси

Камери вимагають роботи і терпіння.

Лише два роки оновлення програмного забезпечення та безпеки.

Повільна зарядка.

Раніше ми повідомляли, що Apple змінила плани виробництва Vision Pro. Гарнітури змішаної реальності для всіх охочих не вистачить. Також ми публікували рейтинг смартфонів Android у 2023 році за показником ціна-якість.