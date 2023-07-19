ТОП-5 компактних смартфонів для покупки у 2023 році
19 липня 2023 20:40
Ми вже стали забувати, що колись виробники мобільних телефонів змагалися, щоб їхні моделі були якомога меншими. Фото: freepik
Експерти вважають, що світі смартфонів більший розмір не завжди означає кращу якість. Людина хоче мати маленький телефон через різні причини, але вибору сьогодні вже не так й багато.
Експерти Tech Advisor підібрали найкращі моделі маленьких смартфонів.
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1. iPhone 13 Mini
Плюси
- Легкий і компактний.
- Потужна продуктивність.
- Відмінні камери.
Мінуси
- Обмежений час автономної роботи.
- Відносно дорогий.
- Немає дисплея ProMotion.
2. Google Pixel 7a
Плюси
- Феноменальна камера за свою ціну.
- Відмінне програмне забезпечення Google.
- Висока продуктивність.
- Водонепроникний.
Мінуси
- Повільна зарядка.
- Бездротова зарядка ненадійна.
- Не такий швидкий, як Pixel 7.
- Дисплей лише 90 Гц.
3. Asus Zenfone 10
Плюси
- Висока продуктивність.
- Великий час автономної роботи.
- Роз'єм для навушників.
Мінуси
- Камера не найвищого рівня.
- Лише два роки оновлень Android.
- 30 Вт зарядка повільна
4. Samsung Galaxy Z Flip 4
Плюси
- Швидка, флагманська продуктивність.
- Вражаючий час автономної роботи.
- Чудова основна камера.
- Прикольний дизайн.
Мінуси
- Довговічність все ще викликає сумніви.
- 25 Вт зарядка млява.
- Немає телефото.
5. Sony Xperia 5 IV
Плюси
- Преміальна збірка.
- Неймовірно продуктивні камери.
- Відмінний час автономної роботи.
- Роз'єм для навушників.
- Фронтальні динаміки.
Мінуси
- Камери вимагають роботи і терпіння.
- Лише два роки оновлення програмного забезпечення та безпеки.
- Повільна зарядка.
Раніше ми повідомляли, що Apple змінила плани виробництва Vision Pro. Гарнітури змішаної реальності для всіх охочих не вистачить. Також ми публікували рейтинг смартфонів Android у 2023 році за показником ціна-якість.