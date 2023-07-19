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ТОП-5 компактних смартфонів для покупки у 2023 році

19 липня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП-5 компактних смартфонів для покупки у 2023 році
Ми вже стали забувати, що колись виробники мобільних телефонів змагалися, щоб їхні моделі були якомога меншими. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Експерти вважають, що світі смартфонів більший розмір не завжди означає кращу якість. Людина хоче мати маленький телефон через різні причини, але вибору сьогодні вже не так й багато.

Експерти Tech Advisor підібрали найкращі моделі маленьких смартфонів.

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1. iPhone 13 Mini

Фото: techadvisor

Плюси

  • Легкий і компактний.
  • Потужна продуктивність.
  • Відмінні камери.

Мінуси

  • Обмежений час автономної роботи.
  • Відносно дорогий.
  • Немає дисплея ProMotion.

2. Google Pixel 7a

Фото: Julia Trotti

Плюси

  • Феноменальна камера за свою ціну.
  • Відмінне програмне забезпечення Google.
  • Висока продуктивність.
  • Водонепроникний.

Мінуси

  • Повільна зарядка.
  • Бездротова зарядка ненадійна.
  • Не такий швидкий, як Pixel 7.
  • Дисплей лише 90 Гц.

3. Asus Zenfone 10

Фото: gsmarena

Плюси

  • Висока продуктивність.
  • Великий час автономної роботи.
  • Роз'єм для навушників.

Мінуси

  • Камера не найвищого рівня.
  • Лише два роки оновлень Android.
  • 30 Вт зарядка повільна

4. Samsung Galaxy Z Flip 4

Фото: itc.ua

Плюси

  • Швидка, флагманська продуктивність.
  • Вражаючий час автономної роботи.
  • Чудова основна камера.
  • Прикольний дизайн.

Мінуси

  • Довговічність все ще викликає сумніви.
  • 25 Вт зарядка млява.
  • Немає телефото.

5. Sony Xperia 5 IV

Фото: techadvisor

Плюси

  • Преміальна збірка.
  • Неймовірно продуктивні камери.
  • Відмінний час автономної роботи.
  • Роз'єм для навушників.
  • Фронтальні динаміки.

Мінуси

  • Камери вимагають роботи і терпіння.
  • Лише два роки оновлення програмного забезпечення та безпеки.
  • Повільна зарядка.

Раніше ми повідомляли, що Apple змінила плани виробництва Vision Pro. Гарнітури змішаної реальності для всіх охочих не вистачить. Також ми публікували рейтинг смартфонів Android у 2023 році за показником ціна-якість.

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