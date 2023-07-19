ТОП-5 компактных смартфонов для покупки в 2023 году

Мы уже стали забывать, что когда-то производители мобильных телефонов соревновались, чтобы их модели были как можно меньше. Фото: freepik

Эксперты считают, что в мире смартфонов больший размер не всегда означает лучшее качество. Человек хочет иметь маленький телефон по разным причинам, но выбора сегодня не так уж много.

Эксперты Tech Advisor подобрали самые лучшие модели маленьких смартфонов.

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1. iPhone 13 Mini

Фото: techadvisor

Плюсы

Легкий и компактный.

Мощная производительность.

Отличные камеры.

Минусы

Ограниченное время автономной работы.

Относительно дорогой.

Нет дисплея ProMotion.

2. Google Pixel 7a

Фото: Julia Trotti

Плюсы

Феноменальная камера по своей цене.

Отличное программное обеспечение Google.

Высокая производительность.

Водонепроницаемый.

Минусы

Медленная зарядка.

Беспроводная зарядка ненадежна.

Не так быстр, как Pixel 7.

Дисплей всего 90 Гц.

3. Asus Zenfone 10

Фото: gsmarena

Плюсы

Высокая производительность.

Великое время автономной работы.

Разъем для наушников.

Минусы

Камера не самого высокого уровня.

Только два года обновления Android.

30 Вт медленная зарядка

4. Samsung Galaxy Z Flip 4

Фото: itc.ua

Плюсы

Быстрая, флагманская производительность.

Впечатляющее время автономной работы.

Прекрасная основная камера.

Прикольный дизайн.

Минусы

Долговечность все еще вызывает сомнения.

25 Вт зарядка вялая.

Нет телефото.

5. Sony Xperia 5 IV

Фото: techadvisor

Плюсы

Премиальный сборник.

Невероятно производительные камеры.

Отличное время автономной работы.

Разъем для наушников.

Фронтальная динамика.

Минусы

Камеры требуют работы и терпения.

Только два года обновление программного обеспечения и безопасности.

Медленная зарядка.

Ранее мы сообщали, что Apple изменила планы производства Vision Pro. Гарнитуры смешанной реальности для всех желающих не хватит. Также мы публиковали рейтинг смартфонов Android в 2023 году по показателю цена-качество.