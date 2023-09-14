ТОП 6 найкращих бюджетних смартфонів у 2023 році

OnePlus Nord N20 5G очолює рейтинг завдяки високопродуктивному апаратному забезпеченню, яке робить його дорожчим, ніж він є насправді. Фото: gstylemag.com

Якщо ваш бюджет не перевищує 300 доларів, то без проблем можна підібрати гарний смартфон на базі Android як від великих брендів, так й від менших компаній. Просто потрібно знайти телефон, який найкраще підходить саме вам.

Рейтинг кращих пропозицій на ринку склав Android Central.

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1. OnePlus Nord N30 5G

Завдяки витонченому дизайну, акумулятору на 5000 мАг та процесору Snapdragon 695 від Qualcomm здається, що OnePlus Nord N30 повинен коштувати вдвічі дорожче.

Мінуси

Камера не дивовижна.

Лише одне оновлення ОС.

2. Samsung Galaxy A23 5G

Має яскравий РК-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та чудовий час автономної роботи, а також два оновлення операційної системи та чотири роки оновлень системи безпеки.

Мінуси

Деяке гальмування інтерфейсу.

Слабкі камери в умовах низької освітленості.

3. Moto G 5G (2023)

Ще один доказ того, що не потрібно витрачати більше кількох сотень доларів, щоб отримати преміальний дизайн з надійною продуктивністю Snapdragon.

Мінуси

Немає NFC.

Середні камери.

Повільна зарядка.

4. Blackview BV4900

Дуже міцний смартфон, плюс має велику батарею з гідними характеристиками.

Мінуси

Відносно слабка підтримка носія та діапазону частот.

Порт Micro-USB дуже старого зразка 2006 року.

Застаріле програмне забезпечення.

5. Nokia G400

Смартфон не тільки поставляється з частотою оновлення 120 Гц, але й з великим акумулятором з можливістю зарядки на 20 Вт та Android 12 з коробки.

Мінуси

Недостатній обсяг пам'яті — 64 ГБ.

6. Moto G Stylus (2023)

Оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц, який ідеально підходить для нотаток за допомогою вбудованого стилуса, а також має дводенну автономну роботу та пристойну камеру.

Мінуси

Відсутній захист від води та пилу за стандартом IP.

Немає NFC.

Раніше Sony заявила, що попит на смартфони відновиться не раніше 2024 року. Також ми писали, чому не можна тримати смартфон у кишені.