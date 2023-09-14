Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow ТОП 6 найкращих бюджетних смартфонів у 2023 році arrow

ТОП 6 найкращих бюджетних смартфонів у 2023 році

14 вересня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 6 найкращих бюджетних смартфонів у 2023 році
OnePlus Nord N20 5G очолює рейтинг завдяки високопродуктивному апаратному забезпеченню, яке робить його дорожчим, ніж він є насправді. Фото: gstylemag.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Якщо ваш бюджет не перевищує 300 доларів, то без проблем можна підібрати гарний смартфон на базі Android як від великих брендів, так й від менших компаній. Просто потрібно знайти телефон, який найкраще підходить саме вам.

Рейтинг кращих пропозицій на ринку склав Android Central.

Читайте також:

1. OnePlus Nord N30 5G

Завдяки витонченому дизайну, акумулятору на 5000 мАг та процесору Snapdragon 695 від Qualcomm здається, що OnePlus Nord N30 повинен коштувати вдвічі дорожче.

Мінуси

  • Камера не дивовижна.
  • Лише одне оновлення ОС.

2. Samsung Galaxy A23 5G

Має яскравий РК-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та чудовий час автономної роботи, а також два оновлення операційної системи та чотири роки оновлень системи безпеки.

Мінуси

  • Деяке гальмування інтерфейсу.
  • Слабкі камери в умовах низької освітленості.

3. Moto G 5G (2023)

Ще один доказ того, що не потрібно витрачати більше кількох сотень доларів, щоб отримати преміальний дизайн з надійною продуктивністю Snapdragon.

Мінуси

  • Немає NFC.
  • Середні камери.
  • Повільна зарядка.

4. Blackview BV4900

Дуже міцний смартфон, плюс має велику батарею з гідними характеристиками.

Мінуси

  • Відносно слабка підтримка носія та діапазону частот.
  • Порт Micro-USB дуже старого зразка 2006 року.
  • Застаріле програмне забезпечення.

5. Nokia G400

Смартфон не тільки поставляється з частотою оновлення 120 Гц, але й з великим акумулятором з можливістю зарядки на 20 Вт та Android 12 з коробки.

Мінуси

Недостатній обсяг пам'яті — 64 ГБ.

6. Moto G Stylus (2023)

Оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц, який ідеально підходить для нотаток за допомогою вбудованого стилуса, а також має дводенну автономну роботу та пристойну камеру.

Мінуси

  • Відсутній захист від води та пилу за стандартом IP.
  • Немає NFC.

Раніше Sony заявила, що попит на смартфони відновиться не раніше 2024 року. Також ми писали, чому не можна тримати смартфон у кишені.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Підбитий "Мінськ": наслідки ракетної атаки на Севастополь

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз