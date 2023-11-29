ТОП 5 кращих смартфонів з перископною камерою

Перископні камери забезпечують більшу деталізацію та якість при збільшенні. Фото: techwar.gr

Більшість сучасних смартфонів преміумкласу оснащені перископними сенсорами камер. Це дозволяють користувачам збільшувати зображення до 10 разів за допомогою оптичного сенсора, або до 100 разів завдяки цифровим технологіям.

Найкращі телефони, які пропонують апаратне забезпечення перископної камери, зібрав Pocket Now.

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Samsung Galaxy S23 Ultra

Фото: newtime.ua

Краща ціна: 900 доларів.

Плюси

Видатна продуктивність камери.

Чудовий дизайн.

Гарний дисплей.

Мінуси

Дорогий.

Швидкість зарядки не дуже висока.

Вигнутий дисплей подобається не всім.

2. Samsung Galaxy S22 Ultra

Фото: digitaltrends.com

Краща ціна: 800 доларів.

Плюси

Чудовий дизайн.

Відмінна робота камери.

Дешевше, ніж S23 Ultra.

Мінуси

Акумулятор міг би бути кращим.

Швидкість зарядки посередня.

3. iPhone 15 Pro Max

Фото: finance.ua

Краща ціна: 1200 доларів.

Плюси

Гарний, чуйний і яскравий дисплей.

Потужний чип A17 Pro з більшим обсягом пам'яті.

Чудове оновлення камери та новий телесенсор.

Порт USB-C та зарядка на 30 Вт.

Мінуси

Титанове покриття слизьке і є магнітом для відбитків пальців.

На 100 доларів дорожчий за попереднє покоління.

4. Google Pixel 7 Pro

Фото: gsmarena.com

Краща ціна: 899 доларів.

Плюси

Краща піксельна камера на сьогодні.

Актуальні та своєчасні оновлення програмного забезпечення.

Гарне та потужне апаратне забезпечення.

Мінуси

Зарядка могла б бути швидшою.

5. HONOR Magic5 Pro

Фото: lowyat.net

Краща ціна: 950 доларів.

Плюси

Видатна продуктивність камери.

Чудовий дизайн і потужне обладнання.

Швидка дротова та бездротова зарядка.

Мінуси

Обмежена доступність.

Слизька задня поверхня.

Раніше ми публікували ТОП 5 бюджетних смартфонів з крутими камерами у 2023 році. Також повідомляли, які камери матиме новий флагманський смартфон OnePlus 12.