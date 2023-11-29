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ТОП 5 лучших смартфонов с перископной камерой

29 ноября 2023 20:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 лучших смартфонов с перископной камерой
Перископные камеры обеспечивают большую детализацию и качество при увеличении. Фото: techwar.gr
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Большинство современных смартфонов премиум-класса оснащены перископными сенсорами камер. Это позволяет пользователям увеличивать изображение до 10 раз с помощью оптического сенсора или до 100 раз благодаря цифровым технологиям.

Лучшие телефоны, предлагающие аппаратное обеспечение перископической камеры, собрал Pocket Now.

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Samsung Galaxy S23 Ultra

Фото: newtime.ua

Лучшая цена: 900 долларов.

Плюсы

  • Выдающаяся производительность камеры.
  • Великолепный дизайн.
  • Хороший дисплей.

Минусы

  • Дорогой.
  • Скорость зарядки не слишком высока.
  • Выгнутый дисплей нравится не всем.

2. Samsung Galaxy S22 Ultra

Фото: digitaltrends.com

Лучшая цена: 800 долларов.

Плюсы

  • Великолепный дизайн.
  • Отличная работа камеры.
  • Дешевле, чем S23 Ultra.

Минусы

  • Аккумулятор мог бы быть лучше.
  • Скорость зарядки средняя.

3. iPhone 15 Pro Max

Фото: finance.ua

Лучшая цена: 1200 долларов.

Плюсы

  • Красивый, отзывчивый и яркий дисплей.
  • Мощный чип A17 Pro с большим объемом памяти.
  • Прекрасное обновление камеры и новый телесенсор.
  • Порт USB-C и зарядка 30 Вт.

Минусы

  • Титановое покрытие скользкое и является магнитом для отпечатков пальцев.
  • На 100 долларов дороже предыдущего поколения.

4. Google Pixel 7 Pro

Фото: gsmarena.com

Лучшая цена: 899 долларов.

Плюсы

  • Лучшая пиксельная камера сегодня.
  • Актуальные и своевременные обновления программного обеспечения.
  • Хорошее и мощное аппаратное обеспечение.

Минусы

  • Зарядка могла быть быстрее.

5. HONOR Magic5 Pro

Фото: lowyat.net

Лучшая цена: 950 долларов.

Плюсы

  • Выдающаяся производительность камеры.
  • Прекрасный дизайн и мощное оборудование.
  • Быстрая проводная и беспроводная зарядки.

Минусы

  • Ограниченная доступность.
  • Скользкая задняя поверхность.

Ранее мы публиковали ТОП 5 бюджетных смартфонов с крутыми камерами в 2023 году. Также сообщалось, какие камеры будет иметь новый флагманский смартфон OnePlus 12.

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