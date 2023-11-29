ТОП 5 лучших смартфонов с перископной камерой
Большинство современных смартфонов премиум-класса оснащены перископными сенсорами камер. Это позволяет пользователям увеличивать изображение до 10 раз с помощью оптического сенсора или до 100 раз благодаря цифровым технологиям.
Лучшие телефоны, предлагающие аппаратное обеспечение перископической камеры, собрал Pocket Now.
Samsung Galaxy S23 Ultra
Лучшая цена: 900 долларов.
Плюсы
- Выдающаяся производительность камеры.
- Великолепный дизайн.
- Хороший дисплей.
Минусы
- Дорогой.
- Скорость зарядки не слишком высока.
- Выгнутый дисплей нравится не всем.
2. Samsung Galaxy S22 Ultra
Лучшая цена: 800 долларов.
Плюсы
- Великолепный дизайн.
- Отличная работа камеры.
- Дешевле, чем S23 Ultra.
Минусы
- Аккумулятор мог бы быть лучше.
- Скорость зарядки средняя.
3. iPhone 15 Pro Max
Лучшая цена: 1200 долларов.
Плюсы
- Красивый, отзывчивый и яркий дисплей.
- Мощный чип A17 Pro с большим объемом памяти.
- Прекрасное обновление камеры и новый телесенсор.
- Порт USB-C и зарядка 30 Вт.
Минусы
- Титановое покрытие скользкое и является магнитом для отпечатков пальцев.
- На 100 долларов дороже предыдущего поколения.
4. Google Pixel 7 Pro
Лучшая цена: 899 долларов.
Плюсы
- Лучшая пиксельная камера сегодня.
- Актуальные и своевременные обновления программного обеспечения.
- Хорошее и мощное аппаратное обеспечение.
Минусы
- Зарядка могла быть быстрее.
5. HONOR Magic5 Pro
Лучшая цена: 950 долларов.
Плюсы
- Выдающаяся производительность камеры.
- Прекрасный дизайн и мощное оборудование.
- Быстрая проводная и беспроводная зарядки.
Минусы
- Ограниченная доступность.
- Скользкая задняя поверхность.
Ранее мы публиковали ТОП 5 бюджетных смартфонов с крутыми камерами в 2023 году. Также сообщалось, какие камеры будет иметь новый флагманский смартфон OnePlus 12.
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