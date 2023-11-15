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ТОП 5 лучших смартфонов для фотографирования в 2023 году

15 ноября 2023 19:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 лучших смартфонов для фотографирования в 2023 году
Для многих пользователей качество фотографирования смартфона является важнейшим критерием. Фото: air.nova.global
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Известная компания DxOMark обновила рейтинг самых лучших камер смартфонов. Интересно, что Huawei P60 Pro по возможностям фотосъемки до сих пор не смогли обойти даже флагманы ведущих производителей камерофонов.

Рейтинг опубликован на сайте DxOMark.

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Оценки рейтинга отражают производительность устройства и качество пользовательского опыта. Они подтверждаются исчерпывающими протоколами, собирающими сотни измерений, проведенных в лабораториях DxOMark.

1. Huawei P60 Pro

Фото: soyacincau.com

Смартфон имеет тройную камеру 48+48+13 МП с топовой оптикой и алгоритмами постобработки изображений.

Цена: 1058 долларов.

2-3. iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Фото: amateurphotographer.com

По сравнению с прошлогодними моделями смартфонов Apple камера в телефонах стала еще лучше. Смартфоны имеют объектив 48 МП и два модуля по 12 МП. К тому же 15 Pro Max получил 5-кратный оптический зум.

Цена iPhone 15 Pro: 1199 долларов.
Цена 15 Pro Max: 999 долларов.

4. Google Pixel 8 Pro

Фото: hardwarezone.com.sg

Телефон оснащен обновленной камерой 50+48+48 МП, 5-кратным оптическим зумом и быстрым автофокусом. При этом возможности фотосъемки расширяет искусственный интеллект.

Цена: 999 долларов.

5. Oppo Find X6 Pro

Фото: amateurphotographer.com

Смартфон имеет камеру с объективами 50+50+50 МП, созданную совместно с известным шведским производителем среднеформатных фотоаппаратов и фотографического оборудования Hasselblad.

Цена: 908 долларов.

Инфографика: dxomark.com

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