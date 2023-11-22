ТОП 5 найкращих смартфонів Honor у 2023 році
Після того, як китайська Huawei потрапила під санкції в США, її суббренд Honor став незалежною компанією і заробив ім'я завдяки недорогим телефонам з гарними характеристиками. Сьогодні окрім дешевих телефонів, Honor пропонує і флагманські моделі, і складані пристрої.
Рейтинг смартфонів Honor склали експерти Tech Advisor.
1. Honor Magic 5 Pro
Найкращий телефон Honor
Плюси
- Один з найкращих дисплеїв у будь-якому телефоні.
- Відмінний час автономної роботи.
- Потужна потрійна камера.
Мінуси
- Нерівномірна продуктивність.
- Дорогий.
Ціна 1199 євро.
2. Honor Magic Vs
Найкращий складаний Honor
Плюси
- Дешевший за складаний Samsung.
- Закривається повністю плазом.
- Зручний у використанні в закритому стані.
- Відмінна основна камера.
Мінуси
- Немає водонепроникності.
- Немає бездротової зарядки.
- Недопрацьоване програмне забезпечення.
- Розчаровує надширококутна камера.
Ціна від 1599 євро.
3. Honor 90
Найкращий Honor середнього класу
Плюси
- Найкращий у своєму класі дисплей.
- Пристойна основна камера.
- Багато пам'яті.
- Хороша автономність.
Мінуси
- Дешевий, пластиковий на дотик.
- Немає бездротової зарядки.
- Обіцяно лише два оновлення Android.
Ціна від 549 євро.
4. Honor Magic 5 Lite
Найкращий дизайн
Плюси
- Гарний, вишуканий дизайн.
- Тривалий час автономної роботи.
- Точний OLED-дисплей.
Мінуси
- Застарілий чипсет.
- Немає зарядного пристрою в комплекті.
- Моно динамік.
Ціна 369 євро.
5. Honor 70
Відмінний та доступний
Плюси
- Чудовий дизайн.
- Висока якість камери.
- Хороша автономність.
- Вигнутий OLED-екран 120 Гц.
Мінуси
- Нетривале оновлення програмного забезпечення.
- Немає гідроізоляції.
Ціна від 549 євро.
Раніше Honor випустив потужний смартфон X50 за ціною трохи більше за 100 доларів. Також Honor представив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки.
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