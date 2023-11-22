ТОП 5 найкращих смартфонів Honor у 2023 році

Honor більше не випускає виключно дешеві моделі телефонів. Фото: expertreviews.co.uk

Після того, як китайська Huawei потрапила під санкції в США, її суббренд Honor став незалежною компанією і заробив ім'я завдяки недорогим телефонам з гарними характеристиками. Сьогодні окрім дешевих телефонів, Honor пропонує і флагманські моделі, і складані пристрої.

Рейтинг смартфонів Honor склали експерти Tech Advisor.

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1. Honor Magic 5 Pro

Найкращий телефон Honor

Фото: gsmarena.com

Плюси

Один з найкращих дисплеїв у будь-якому телефоні.

Відмінний час автономної роботи.

Потужна потрійна камера.

Мінуси

Нерівномірна продуктивність.

Дорогий.

Ціна 1199 євро.

2. Honor Magic Vs

Найкращий складаний Honor

Фото: gsmarena.com

Плюси

Дешевший за складаний Samsung.

Закривається повністю плазом.

Зручний у використанні в закритому стані.

Відмінна основна камера.

Мінуси

Немає водонепроникності.

Немає бездротової зарядки.

Недопрацьоване програмне забезпечення.

Розчаровує надширококутна камера.

Ціна від 1599 євро.

3. Honor 90

Найкращий Honor середнього класу

Фото: storifyme.com

Плюси

Найкращий у своєму класі дисплей.

Пристойна основна камера.

Багато пам'яті.

Хороша автономність.

Мінуси

Дешевий, пластиковий на дотик.

Немає бездротової зарядки.

Обіцяно лише два оновлення Android.

Ціна від 549 євро.

4. Honor Magic 5 Lite

Найкращий дизайн

Фото: endif.com.ua

Плюси

Гарний, вишуканий дизайн.

Тривалий час автономної роботи.

Точний OLED-дисплей.

Мінуси

Застарілий чипсет.

Немає зарядного пристрою в комплекті.

Моно динамік.

Ціна 369 євро.

5. Honor 70

Відмінний та доступний

Фото: topgear.com.ph

Плюси

Чудовий дизайн.

Висока якість камери.

Хороша автономність.

Вигнутий OLED-екран 120 Гц.

Мінуси

Нетривале оновлення програмного забезпечення.

Немає гідроізоляції.

Ціна від 549 євро.

Раніше Honor випустив потужний смартфон X50 за ціною трохи більше за 100 доларів. Також Honor представив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки.