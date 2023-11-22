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ТОП 5 найкращих смартфонів Honor у 2023 році

22 листопада 2023 19:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 найкращих смартфонів Honor у 2023 році
Honor більше не випускає виключно дешеві моделі телефонів. Фото: expertreviews.co.uk
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Після того, як китайська Huawei потрапила під санкції в США, її суббренд Honor став незалежною компанією і заробив ім'я завдяки недорогим телефонам з гарними характеристиками. Сьогодні окрім дешевих телефонів, Honor пропонує і флагманські моделі, і складані пристрої.

Рейтинг смартфонів Honor склали експерти Tech Advisor.

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1. Honor Magic 5 Pro

Найкращий телефон Honor

Фото: gsmarena.com

Плюси

  • Один з найкращих дисплеїв у будь-якому телефоні.
  • Відмінний час автономної роботи.
  • Потужна потрійна камера.

Мінуси

  • Нерівномірна продуктивність.
  • Дорогий.

Ціна 1199 євро.

2. Honor Magic Vs

Найкращий складаний Honor

Фото: gsmarena.com

Плюси

  • Дешевший за складаний Samsung.
  • Закривається повністю плазом.
  • Зручний у використанні в закритому стані.
  • Відмінна основна камера.

Мінуси

  • Немає водонепроникності.
  • Немає бездротової зарядки.
  • Недопрацьоване програмне забезпечення.
  • Розчаровує надширококутна камера.

Ціна від 1599 євро.

3. Honor 90

Найкращий Honor середнього класу

Фото: storifyme.com

Плюси

  • Найкращий у своєму класі дисплей.
  • Пристойна основна камера.
  • Багато пам'яті.
  • Хороша автономність.

Мінуси

  • Дешевий, пластиковий на дотик.
  • Немає бездротової зарядки.
  • Обіцяно лише два оновлення Android.

Ціна від 549 євро.

4. Honor Magic 5 Lite

Найкращий дизайн

Фото: endif.com.ua

Плюси

  • Гарний, вишуканий дизайн.
  • Тривалий час автономної роботи.
  • Точний OLED-дисплей.

Мінуси

  • Застарілий чипсет.
  • Немає зарядного пристрою в комплекті.
  • Моно динамік.

Ціна 369 євро.

5. Honor 70

Відмінний та доступний

Фото: topgear.com.ph

Плюси

  • Чудовий дизайн.
  • Висока якість камери.
  • Хороша автономність.
  • Вигнутий OLED-екран 120 Гц.

Мінуси

  • Нетривале оновлення програмного забезпечення.
  • Немає гідроізоляції.

Ціна від 549 євро.

Раніше Honor випустив потужний смартфон X50 за ціною трохи більше за 100 доларів. Також Honor представив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки.

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