ТОП 5 лучших смартфонов Honor в 2023 году

Honor больше не выпускает только недорогие модели телефонов. Фото: expertreviews.co.uk

После того как китайская Huawei попала под санкции в США, ее суббренд Honor стал независимой компанией и заработал имя благодаря недорогим телефонам с хорошими характеристиками. Сегодня помимо дешевых телефонов, Honor предлагает и флагманские модели, и складные устройства.

Рейтинг смартфонов Honor составили эксперты Tech Advisor.

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1. Honor Magic 5 Pro

Лучший телефон Honor

Фото: gsmarena.com

Плюсы

Один из самых лучших дисплеев в любом телефоне.

Отличное время автономной работы.

Мощная тройная камера.

Минусы

Неравномерная производительность.

Дорогой.

Цена 1199 евро.

2. Honor Magic Vs

Лучший складной Honor

Фото: gsmarena.com

Плюсы

Дешевле складного Samsung.

Закрывается полностью плашмя.

Удобен в использовании в закрытом состоянии.

Отличная основная камера.

Минусы

Нет водонепроницаемости.

Нет беспроводной зарядки.

Недоработанное программное обеспечение.

Разочаровывает сверхширокоугольная камера.

Цена от 1599 евро.

3. Honor 90

Лучший Honor среднего класса

Фото: storifyme.com

Плюсы

Лучший в своем классе дисплей.

Приличная основная камера.

Много памяти.

Хорошая автономность.

Минусы

Дешевый, пластиковый на ощупь.

Нет беспроводной зарядки.

Обещано только два обновления Android.

Цена от 549 евро.

4. Honor Magic 5 Lite

Лучший дизайн

Фото: endif.com.ua

Плюсы

Красивый, изысканный дизайн.

Долгое время автономной работы.

Точный OLED-дисплей.

Минусы

Устаревший чипсет.

Нет зарядного устройства в комплекте.

Моно динамик.

Цена 369 евро.

5. Honor 70

Отличный и доступный

Фото: topgear.com.ph

Плюсы

Великолепный дизайн.

Высокое качество камеры.

Хорошая автономность.

Изогнутый OLED-экран 120 Гц.

Минусы

Непродолжительное обновление программного обеспечения.

Нет гидроизоляции.

Цена от 549 евро.

Ранее Honor выпустил мощный смартфон X50 по цене чуть больше 100 долларов. Также Honor представил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки.