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ТОП 5 лучших смартфонов Honor в 2023 году

22 ноября 2023 19:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 лучших смартфонов Honor в 2023 году
Honor больше не выпускает только недорогие модели телефонов. Фото: expertreviews.co.uk
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

После того как китайская Huawei попала под санкции в США, ее суббренд Honor стал независимой компанией и заработал имя благодаря недорогим телефонам с хорошими характеристиками. Сегодня помимо дешевых телефонов, Honor предлагает и флагманские модели, и складные устройства.

Рейтинг смартфонов Honor составили эксперты Tech Advisor.

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1. Honor Magic 5 Pro

Лучший телефон Honor

Фото: gsmarena.com

Плюсы

  • Один из самых лучших дисплеев в любом телефоне.
  • Отличное время автономной работы.
  • Мощная тройная камера.

Минусы

  • Неравномерная производительность.
  • Дорогой.

Цена 1199 евро.

2. Honor Magic Vs

Лучший складной Honor

Фото: gsmarena.com

Плюсы

  • Дешевле складного Samsung.
  • Закрывается полностью плашмя.
  • Удобен в использовании в закрытом состоянии.
  • Отличная основная камера.

Минусы

  • Нет водонепроницаемости.
  • Нет беспроводной зарядки.
  • Недоработанное программное обеспечение.
  • Разочаровывает сверхширокоугольная камера.

Цена от 1599 евро.

3. Honor 90

Лучший Honor среднего класса

Фото: storifyme.com

Плюсы

  • Лучший в своем классе дисплей.
  • Приличная основная камера.
  • Много памяти.
  • Хорошая автономность.

Минусы

  • Дешевый, пластиковый на ощупь.
  • Нет беспроводной зарядки.
  • Обещано только два обновления Android.

Цена от 549 евро.

4. Honor Magic 5 Lite

Лучший дизайн

Фото: endif.com.ua

Плюсы

  • Красивый, изысканный дизайн.
  • Долгое время автономной работы.
  • Точный OLED-дисплей.

Минусы

  • Устаревший чипсет.
  • Нет зарядного устройства в комплекте.
  • Моно динамик.

Цена 369 евро.

5. Honor 70

Отличный и доступный

Фото: topgear.com.ph

Плюсы

  • Великолепный дизайн.
  • Высокое качество камеры.
  • Хорошая автономность.
  • Изогнутый OLED-экран 120 Гц.

Минусы

  • Непродолжительное обновление программного обеспечения.
  • Нет гидроизоляции.

Цена от 549 евро.

Ранее Honor выпустил мощный смартфон X50 по цене чуть больше 100 долларов. Также Honor представил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки.

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