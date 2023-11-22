ТОП 5 лучших смартфонов Honor в 2023 году
После того как китайская Huawei попала под санкции в США, ее суббренд Honor стал независимой компанией и заработал имя благодаря недорогим телефонам с хорошими характеристиками. Сегодня помимо дешевых телефонов, Honor предлагает и флагманские модели, и складные устройства.
Рейтинг смартфонов Honor составили эксперты Tech Advisor.
1. Honor Magic 5 Pro
Лучший телефон Honor
Плюсы
- Один из самых лучших дисплеев в любом телефоне.
- Отличное время автономной работы.
- Мощная тройная камера.
Минусы
- Неравномерная производительность.
- Дорогой.
Цена 1199 евро.
2. Honor Magic Vs
Лучший складной Honor
Плюсы
- Дешевле складного Samsung.
- Закрывается полностью плашмя.
- Удобен в использовании в закрытом состоянии.
- Отличная основная камера.
Минусы
- Нет водонепроницаемости.
- Нет беспроводной зарядки.
- Недоработанное программное обеспечение.
- Разочаровывает сверхширокоугольная камера.
Цена от 1599 евро.
3. Honor 90
Лучший Honor среднего класса
Плюсы
- Лучший в своем классе дисплей.
- Приличная основная камера.
- Много памяти.
- Хорошая автономность.
Минусы
- Дешевый, пластиковый на ощупь.
- Нет беспроводной зарядки.
- Обещано только два обновления Android.
Цена от 549 евро.
4. Honor Magic 5 Lite
Лучший дизайн
Плюсы
- Красивый, изысканный дизайн.
- Долгое время автономной работы.
- Точный OLED-дисплей.
Минусы
- Устаревший чипсет.
- Нет зарядного устройства в комплекте.
- Моно динамик.
Цена 369 евро.
5. Honor 70
Отличный и доступный
Плюсы
- Великолепный дизайн.
- Высокое качество камеры.
- Хорошая автономность.
- Изогнутый OLED-экран 120 Гц.
Минусы
- Непродолжительное обновление программного обеспечения.
- Нет гидроизоляции.
Цена от 549 евро.
Ранее Honor выпустил мощный смартфон X50 по цене чуть больше 100 долларов. Также Honor представил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки.
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