ТОП-5 лучших смартфонов на Android стоимостью до 300 долларов

Смартфоны в руках людей. Фото: google

В сети появилась пятерка самых лучших смартфонов Android, которые можно приобрести стоимостью до 300 долларов. В список вошли как новинки, так и смартфоны выпущенные в прошлом году.

Портал Gizchina обнародовал соответствующий рейтинг гаджетов.

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В список попали разные типы смартфонов: как новинки, так и телефоны, выпущенные в прошлом году и до сих пор не потерявшие своей актуальности.

В частности, на первой строчке в рейтинге смартфон Redmi Note 12 Turbo. Внутри этого устройства стоит чип Snapdragon 7+ Gen 2, который по спецификациям похож на флагманский Snapdragon 8 Gen 1. А еще у него более тонкие рамки, чем у iPhone 14.

Смартфоны Redmi Note 12 Turbo. Фото: google

На втором месте — Vivo T2X. Этот телефон был выпущен еще в апреле прошлого года. Устройство имеет 144-герцовый iPS-экран на 6,58 дюйма и оптимальный процессор Dimensity 1300. Кроме того, смартфон имеет мощный аккумулятор большой емкости — 6000 мАч.

Смартфон Vivo T2X. Фото: Vivo

За ним следует телефон Galaxy A34 5G. Это устройство особенно тем, что оно имеет защиту от воды и пыли, 120-герцовый AMOLED-экран и "до четырех" полноценных обновлений OC.

Смартфоны Galaxy A34 5G. Фото: google

На четвертом месте — Poco X5 Pro с большим OLED-дисплеем и частотой 120 герцов. Также у устройства 108-мегапиксельная основная камера.

Смартфоны Poco X5 Pro. Фото: google

Замыкает пятерку Realme 10 Pro+, которая может похвастаться тройной камерой на 108 и поддержкой реактивной зарядки на 67 Вт — 50% заполняется всего за 17 минут.

Смартфоны Realme 10 Pro+. Фото: google

Напомним, Европейский Союз принял закон, запрещающий смартфоны без съемного аккумулятора. Это позволит пользователям без проблем и быстро заменять батареи избегая посещения сервисного центра.

Также мы писали, что если вы вынуждены часто заряжать свой смартфон, не исключено, что гаджет продолжает выполнять функции, которые вам сейчас не нужны. Просто выключите их, и батарея устройства вздохнет с облегчением.

Добавим, через месяц после анонса iOS 17 компания Apple представила открытое тестирование операционной системы. Прошивку могут скачать все желающие.