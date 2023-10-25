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ТОП-5 лучших смартфонов OnePlus в 2023 году

25 октября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 лучших смартфонов OnePlus в 2023 году
Телефоны OnePlus отличаются высокой производительностью, быстрой зарядкой и отличным программным обеспечением. Фото: itmag.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

OnePlus заработала имя благодаря своим смартфонам, которые обладали основными характеристиками топовых конкурентов, но при этом стоили дешевле. Впрочем, сегодня телефоны компании охватывают ценовой диапазон от дорогих до очень бюджетных устройств.

Рейтинг составили эксперты Tech Advisor.

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1. OnePlus 11

Лучший из лучших

Фото: engadget.com

Плюсы

  • Быстрая работа с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2.
  • Конкурентоспособная цена.
  • Сильные камеры.
  • 5 лет поддержки программного обеспечения.

Минусы

  • Нет беспроводной зарядки.
  • Не полностью водонепроницаем.

Цена в зависимости от комплектации от 699 долларов.

2. OnePlus Nord 3

Лучший смартфон среднего класса

Фото: thehindu.com

Плюсы

  • Хорошая производительность с чипсетом Dimensity 9000.
  • Ощущение премиум-класса.
  • Быстрый и яркий экран.
  • Грамотная камера.

Минусы

  • Слабые динамики.
  • Нет зум-камеры.
  • Не самое лучшее время автономной работы.

Цена в зависимости от комплектации от 522 долларов.

3. OnePlus Open

Лучший складной смартфон

Фото: lowyat.net

Плюсы

  • Отличные дисплеи с частотой обновления 120 Гц.
  • Очень хорошие задние камеры.
  • Интуитивно понятное программное обеспечение.
  • Премиальный, крепкий дизайн.

Минусы

  • Время автономной работы могло бы быть лучше.
  • Мало приложений, оптимизированных для большого экрана.
  • Только защита от брызг.

Цена 1699 долларов.

4. OnePlus 10T

Быстрая зарядка

Фото: tomsguide.com

Плюсы

  • Отличная производительность с чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1.
  • Супер быстрая зарядка 150 Вт.
  • Очень хороший плоский дисплей с частотой обновления 120 Гц

Минусы

  • Нет ползунка оповещения.
  • Нет беспроводной зарядки.
  • Нет рейтинга IP за пределами США

Цена в зависимости от комплектации от 649 долларов.

5. OnePlus 10 Pro

Лучшая беспроводная зарядка

Фото: digitaltrends.com

Плюсы

  • Сверхбыстрая зарядка 80 Вт.
  • Долгое время автономной работы.
  • Мощные свойства.

Минусы

  • Нестабильная камера.
  • Нет рейтинга IP.

Цена от 440 долларов.

Ранее мы писали о бюджетном смартфоне с огромной оперативкой и 1 ТБ памяти OnePlus Ace 2 Pro. Также мы представляли ТОП-5 лучших смартфонов с двумя SIM-картами в 2023 году.

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