ТОП 5 найкращих смартгодинників у 2023 році

Майже кожен виробник смартфонів та безліч інших компаній випускають смартгодинники. Фото: easylifebook.com

Сьогодні за допомогою годинника безпосередньо з зап'ястя можна відстежувати тренування, аналізувати процес сну, отримувати сповіщення тощо. Але, коли майже кожен виробник смартфонів та безліч інших компаній випускають смартгодинники, вибрати з них один важко.

Рейтинг найкращих годинників склали експерти Tech Advisor.

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1. Google Pixel Watch 2

Найкращий для Android

Фото: fitbit.com

Плюси

Відмінне відстеження фітнесу.

Класне програмне забезпечення.

Чудовий дизайн.

Пристойний час автономної роботи та продуктивність.

Мінуси

Деякі функції вимагають підписки на Fitbit.

Немає бездротової зарядки.

Найкраща ціна — 350 доларів.

2. Apple Watch SE

Найкращий для iPhone

Фото: androidauthority.com

Плюси

Гарна ціна.

Солідний набір функцій.

Відмінна інтеграція з iPhone.

Мінуси

Немає постійно увімкненого дисплея.

Посередній час автономної роботи.

Найкраща ціна — 200 доларів.

3. Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Найбільш преміальний

Фото: digitaltrends.com

Плюси

Відмінний міцний дизайн.

Чудовий дисплей.

Відмінне відстеження фітнесу.

Два дні автономної роботи.

Мінуси

Дещо громіздкий.

Постійно увімкнений дисплей знищує час автономної роботи.

Найкраща ціна — 370 доларів.

4. Apple Watch Series 9

Повнофункціональний Apple Watch

Фото: wired.com

Плюси

Відмінний, яскравий екран.

Відмінне відстеження здоров'я та фітнесу.

Зручне програмне забезпечення watchOS.

Фантастична інтеграція з iPhone.

Мінуси

Дуже схожий на Watch Series 8.

Працює тільки з iPhone.

Найкраща ціна — 399 доларів.

5. Garmin Forerunner 265

Найкращий для пробіжок

Фото: loozap.com

Плюси

Чудовий OLED сенсорний екран.

Вражаючий GPS.

Легкий, але міцний.

Відмінні функції відстеження.

Мінуси

Дорогий.

Немає картографічного програмного забезпечення.

Найкраща ціна — 425 доларів.

Раніше ми писали, які нові функції з'явилися у смартгодиннику Google Pixel Watch 2. Також повідомляли, що Xiaomi випустив топовий смартгодинник Amazfit Active, який коштує 150 доларів.