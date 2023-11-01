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ТОП 5 найкращих смартгодинників у 2023 році

1 листопада 2023 20:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 найкращих смартгодинників у 2023 році
Майже кожен виробник смартфонів та безліч інших компаній випускають смартгодинники. Фото: easylifebook.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сьогодні за допомогою годинника безпосередньо з зап'ястя можна відстежувати тренування, аналізувати процес сну, отримувати сповіщення тощо. Але, коли майже кожен виробник смартфонів та безліч інших компаній випускають смартгодинники, вибрати з них один важко.

Рейтинг найкращих годинників склали експерти Tech Advisor.

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1. Google Pixel Watch 2

Найкращий для Android

Фото: fitbit.com

Плюси

  • Відмінне відстеження фітнесу.
  • Класне програмне забезпечення.
  • Чудовий дизайн.
  • Пристойний час автономної роботи та продуктивність.

Мінуси

  • Деякі функції вимагають підписки на Fitbit.
  • Немає бездротової зарядки.

Найкраща ціна — 350 доларів.

2. Apple Watch SE

Найкращий для iPhone

Фото: androidauthority.com

Плюси

  • Гарна ціна.
  • Солідний набір функцій.
  • Відмінна інтеграція з iPhone.

Мінуси

  • Немає постійно увімкненого дисплея.
  • Посередній час автономної роботи.

Найкраща ціна — 200 доларів.

3. Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Найбільш преміальний

Фото: digitaltrends.com

Плюси

  • Відмінний міцний дизайн.
  • Чудовий дисплей.
  • Відмінне відстеження фітнесу.
  • Два дні автономної роботи.

Мінуси

  • Дещо громіздкий.
  • Постійно увімкнений дисплей знищує час автономної роботи.

Найкраща ціна — 370 доларів.

4. Apple Watch Series 9

Повнофункціональний Apple Watch

Фото: wired.com

Плюси

  • Відмінний, яскравий екран.
  • Відмінне відстеження здоров'я та фітнесу.
  • Зручне програмне забезпечення watchOS.
  • Фантастична інтеграція з iPhone.

Мінуси

  • Дуже схожий на Watch Series 8.
  • Працює тільки з iPhone.

Найкраща ціна — 399 доларів.

5. Garmin Forerunner 265

Найкращий для пробіжок

Фото: loozap.com

Плюси

  • Чудовий OLED сенсорний екран.
  • Вражаючий GPS.
  • Легкий, але міцний.
  • Відмінні функції відстеження.

Мінуси

  • Дорогий.
  • Немає картографічного програмного забезпечення.

Найкраща ціна — 425 доларів.

Раніше ми писали, які нові функції з'явилися у смартгодиннику Google Pixel Watch 2. Також повідомляли, що Xiaomi випустив топовий смартгодинник Amazfit Active, який коштує 150 доларів.

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