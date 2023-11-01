ТОП 5 найкращих смартгодинників у 2023 році
Сьогодні за допомогою годинника безпосередньо з зап'ястя можна відстежувати тренування, аналізувати процес сну, отримувати сповіщення тощо. Але, коли майже кожен виробник смартфонів та безліч інших компаній випускають смартгодинники, вибрати з них один важко.
Рейтинг найкращих годинників склали експерти Tech Advisor.
1. Google Pixel Watch 2
Найкращий для Android
Плюси
- Відмінне відстеження фітнесу.
- Класне програмне забезпечення.
- Чудовий дизайн.
- Пристойний час автономної роботи та продуктивність.
Мінуси
- Деякі функції вимагають підписки на Fitbit.
- Немає бездротової зарядки.
Найкраща ціна — 350 доларів.
2. Apple Watch SE
Найкращий для iPhone
Плюси
- Гарна ціна.
- Солідний набір функцій.
- Відмінна інтеграція з iPhone.
Мінуси
- Немає постійно увімкненого дисплея.
- Посередній час автономної роботи.
Найкраща ціна — 200 доларів.
3. Samsung Galaxy Watch 6 Classic
Найбільш преміальний
Плюси
- Відмінний міцний дизайн.
- Чудовий дисплей.
- Відмінне відстеження фітнесу.
- Два дні автономної роботи.
Мінуси
- Дещо громіздкий.
- Постійно увімкнений дисплей знищує час автономної роботи.
Найкраща ціна — 370 доларів.
4. Apple Watch Series 9
Повнофункціональний Apple Watch
Плюси
- Відмінний, яскравий екран.
- Відмінне відстеження здоров'я та фітнесу.
- Зручне програмне забезпечення watchOS.
- Фантастична інтеграція з iPhone.
Мінуси
- Дуже схожий на Watch Series 8.
- Працює тільки з iPhone.
Найкраща ціна — 399 доларів.
5. Garmin Forerunner 265
Найкращий для пробіжок
Плюси
- Чудовий OLED сенсорний екран.
- Вражаючий GPS.
- Легкий, але міцний.
- Відмінні функції відстеження.
Мінуси
- Дорогий.
- Немає картографічного програмного забезпечення.
Найкраща ціна — 425 доларів.
Раніше ми писали, які нові функції з'явилися у смартгодиннику Google Pixel Watch 2. Також повідомляли, що Xiaomi випустив топовий смартгодинник Amazfit Active, який коштує 150 доларів.
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