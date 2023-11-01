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ТОП 5 лучших смарт-часов в 2023 году

1 ноября 2023 20:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 лучших смарт-часов в 2023 году
Почти каждый изготовитель смартфонов и множество других компаний выпускают смарт-часы. Фото: easylifebook.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сегодня с помощью часов непосредственно с запястья можно отслеживать тренировки, анализировать процесс сна, получать уведомления и т.д. Но когда почти каждый производитель смартфонов и множество других компаний выпускают смарт-часы, выбрать из них одни трудно.

Рейтинг самых лучших часов составили эксперты Tech Advisor.

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1. Google Pixel Watch 2

Лучшие для Android

Фото: fitbit.com

Плюсы

  • Отличное отслеживание фитнеса.
  • Классное ПО.
  • Великолепный дизайн.
  • Достойное время автономной работы и производительность.

Минусы

  • Некоторые функции требуют подписки на Fitbit.
  • Нет беспроводной зарядки.

Лучшая цена — 350 долларов.

2. Apple Watch SE

Лучшие для iPhone

Фото: androidauthority.com

Плюсы

  • Хорошая цена.
  • Солидный набор функций.
  • Отличная интеграция с iPhone.

Минусы

  • Нет постоянно включенного дисплея.
  • Среднее время автономной работы.

Лучшая цена — 200 долларов.

3. Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Наиболее премиальные

Фото: digitaltrends.com

Плюсы

  • Отличный, крепкий дизайн.
  • Прекрасный дисплей.
  • Отличное отслеживание фитнеса.
  • Два дня автономной работы.

Минусы

  • Несколько громоздкие.
  • Постоянно включенный дисплей сокращает время автономной работы.

Лучшая цена — 370 долларов.

4. Apple Watch Series 9

Полнофункциональные Apple Watch

Фото: wired.com

Плюсы

  • Прекрасный, яркий экран.
  • Отличное отслеживание здоровья и фитнеса.
  • Удобное watchOS программное обеспечение.
  • Фантастическая интеграция с iPhone.

Минусы

  • Очень похожи на Watch Series 8.
  • Работают только с iPhone.

Лучшая цена — 399 долларов.

5. Garmin Forerunner 265

Лучшие для пробежек

Фото: loozap.com

Плюсы

  • Прекрасный OLED сенсорный экран.
  • Впечатляющий GPS.
  • Легкие, но крепкие.
  • Отличные функции отслеживания.

Минусы

  • Дорогие.
  • Нет картографического программного обеспечения.

Лучшая цена — 425 долларов.

Ранее мы писали, какие новые функции появились в смарт-часах Google Pixel Watch 2. Также сообщали, что Xiaomi выпустил топовые смарт-часы Amazfit Active, который стоят 150 долларов.

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