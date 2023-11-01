ТОП 5 лучших смарт-часов в 2023 году
Сегодня с помощью часов непосредственно с запястья можно отслеживать тренировки, анализировать процесс сна, получать уведомления и т.д. Но когда почти каждый производитель смартфонов и множество других компаний выпускают смарт-часы, выбрать из них одни трудно.
Рейтинг самых лучших часов составили эксперты Tech Advisor.
1. Google Pixel Watch 2
Лучшие для Android
Плюсы
- Отличное отслеживание фитнеса.
- Классное ПО.
- Великолепный дизайн.
- Достойное время автономной работы и производительность.
Минусы
- Некоторые функции требуют подписки на Fitbit.
- Нет беспроводной зарядки.
Лучшая цена — 350 долларов.
2. Apple Watch SE
Лучшие для iPhone
Плюсы
- Хорошая цена.
- Солидный набор функций.
- Отличная интеграция с iPhone.
Минусы
- Нет постоянно включенного дисплея.
- Среднее время автономной работы.
Лучшая цена — 200 долларов.
3. Samsung Galaxy Watch 6 Classic
Наиболее премиальные
Плюсы
- Отличный, крепкий дизайн.
- Прекрасный дисплей.
- Отличное отслеживание фитнеса.
- Два дня автономной работы.
Минусы
- Несколько громоздкие.
- Постоянно включенный дисплей сокращает время автономной работы.
Лучшая цена — 370 долларов.
4. Apple Watch Series 9
Полнофункциональные Apple Watch
Плюсы
- Прекрасный, яркий экран.
- Отличное отслеживание здоровья и фитнеса.
- Удобное watchOS программное обеспечение.
- Фантастическая интеграция с iPhone.
Минусы
- Очень похожи на Watch Series 8.
- Работают только с iPhone.
Лучшая цена — 399 долларов.
5. Garmin Forerunner 265
Лучшие для пробежек
Плюсы
- Прекрасный OLED сенсорный экран.
- Впечатляющий GPS.
- Легкие, но крепкие.
- Отличные функции отслеживания.
Минусы
- Дорогие.
- Нет картографического программного обеспечения.
Лучшая цена — 425 долларов.
Ранее мы писали, какие новые функции появились в смарт-часах Google Pixel Watch 2. Также сообщали, что Xiaomi выпустил топовые смарт-часы Amazfit Active, который стоят 150 долларов.
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