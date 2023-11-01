ТОП 5 лучших смарт-часов в 2023 году

Почти каждый изготовитель смартфонов и множество других компаний выпускают смарт-часы. Фото: easylifebook.com

Сегодня с помощью часов непосредственно с запястья можно отслеживать тренировки, анализировать процесс сна, получать уведомления и т.д. Но когда почти каждый производитель смартфонов и множество других компаний выпускают смарт-часы, выбрать из них одни трудно.

Рейтинг самых лучших часов составили эксперты Tech Advisor.

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1. Google Pixel Watch 2

Лучшие для Android

Фото: fitbit.com

Плюсы

Отличное отслеживание фитнеса.

Классное ПО.

Великолепный дизайн.

Достойное время автономной работы и производительность.

Минусы

Некоторые функции требуют подписки на Fitbit.

Нет беспроводной зарядки.

Лучшая цена — 350 долларов.

2. Apple Watch SE

Лучшие для iPhone

Фото: androidauthority.com

Плюсы

Хорошая цена.

Солидный набор функций.

Отличная интеграция с iPhone.

Минусы

Нет постоянно включенного дисплея.

Среднее время автономной работы.

Лучшая цена — 200 долларов.

3. Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Наиболее премиальные

Фото: digitaltrends.com

Плюсы

Отличный, крепкий дизайн.

Прекрасный дисплей.

Отличное отслеживание фитнеса.

Два дня автономной работы.

Минусы

Несколько громоздкие.

Постоянно включенный дисплей сокращает время автономной работы.

Лучшая цена — 370 долларов.

4. Apple Watch Series 9

Полнофункциональные Apple Watch

Фото: wired.com

Плюсы

Прекрасный, яркий экран.

Отличное отслеживание здоровья и фитнеса.

Удобное watchOS программное обеспечение.

Фантастическая интеграция с iPhone.

Минусы

Очень похожи на Watch Series 8.

Работают только с iPhone.

Лучшая цена — 399 долларов.

5. Garmin Forerunner 265

Лучшие для пробежек

Фото: loozap.com

Плюсы

Прекрасный OLED сенсорный экран.

Впечатляющий GPS.

Легкие, но крепкие.

Отличные функции отслеживания.

Минусы

Дорогие.

Нет картографического программного обеспечения.

Лучшая цена — 425 долларов.

Ранее мы писали, какие новые функции появились в смарт-часах Google Pixel Watch 2. Также сообщали, что Xiaomi выпустил топовые смарт-часы Amazfit Active, который стоят 150 долларов.