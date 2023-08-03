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ТОП-5 скрытых функций iPhone, о которых следует знать

3 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП-5 скрытых функций iPhone, о которых следует знать
Основные настройки iPhone знают все, но менее известны, но не менее полезные функции. Фото: CNN
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

За последний год с iOS 16 пользователи iPhone уже успели настроить оповещение и экран блокировки или изменить индикатор заряда аккумулятора. Впрочем, есть несколько небольших функций, заслуживающих не меньшего внимания.

Об этом сообщил Tech Advisor.

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Поддержка контроллеров

В iOS 16 официально появилась поддержка ряда новых игровых Bluetooth-контроллеров. Среди поддерживаемых устройств Joy-Cons и Pro-контроллеры Nintendo Switch, что значительно расширяет возможности iPhone как игрового смартфона. Эта поддержка также распространяется на tvOS и iPadOS.

Уведомления при совместном доступе к экрану

В предыдущей версии системы, когда вы предоставляли общий доступ к экрану, Apple автоматически выключала уведомления, чтобы посторонние люди их не видели. Теперь можно настроить эту функцию. Откройте "Настройки" и перейдите на вкладку "Уведомления". Затем можно развернуть опцию "Общий доступ к экрану" и изменить настройки: показывать уведомления или нет.

Объединение дубликатов

Дубликаты фотографий и видео занимают много места на вашем смартфоне, которое теперь можно очистить очень простым способом. Откройте приложение "Фотографии", разверните параметры альбома и найдите вкладку "Дубликаты". Далее выберите дубликаты, от которых вы хотите избавиться, а затем нажмите на опцию "Объединить".

Проверка паролей Wi-Fi с iPhone

Вы можете проверить пароли в сохраненные сети Wi-Fi, а затем скопировать их в буфер обмена. Необходимо открыть "Настройки", затем "Параметры Wi-Fi". Нажмите информационную кнопку (i) рядом с сетью, пароль к которой вы хотите получить. У вас появится окно с множеством опций и информации. Сначала в поле "Пароль" вместо пароля будут точки — просто коснитесь их, iPhone аутентифицирует вас с помощью Face ID или Touch ID и отобразит пароль в виде текста.

Случайное завершение вызова

Если вы когда-нибудь ошибочно завершали телефонный разговор, нажав кнопку питания, Apple придумала решение, как от этого избавиться. Откройте вкладку "Доступность" на вкладке "Настройки". Теперь выделите опцию "Прикосновение" и выберите "Запретить блокировку для завершения вызова".

Ранее мы писали, что Apple выпустила исправленное обновление безопасности для iOS. Также сообщалось, когда стоит менять аккумулятор в iPhone.

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