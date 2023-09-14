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ТОП 6 лучших бюджетных смартфонов в 2023 году

14 сентября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 6 лучших бюджетных смартфонов в 2023 году
OnePlus Nord N20 5G возглавляет рейтинг благодаря высокопроизводительному аппаратному обеспечению, которое делает его дороже, чем он есть. Фото: gstylemag.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Если ваш бюджет не превышает 300 долларов, то без проблем можно подобрать хороший смартфон на базе Android, как от крупных брендов, так и от меньших компаний. Просто нужно найти телефон, который лучше всего подходит именно вам.

Рейтинг лучших предложений на рынке составил Android Central.

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1. OnePlus Nord N30 5G

Благодаря изящному дизайну, аккумулятору на 5000 мАч и процессору Snapdragon 695 от Qualcomm кажется, что OnePlus Nord N30 должен стоить вдвое дороже.

Минусы

  • Камера не удивила.
  • Только одно обновление ОС.

2. Samsung Galaxy A23 5G

Имеет яркий ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц и отличное время автономной работы, а также два обновления операционной системы и четыре года обновления системы безопасности.

Минусы

  • Некоторое торможение интерфейса.
  • Слабые камеры в условиях низкой освещенности.

3. Moto G 5G (2023)

Еще одно доказательство того, что не нужно тратить больше нескольких сот долларов, чтобы получить премиальный дизайн с надежной производительностью Snapdragon.

Минусы

  • Нет NFC.
  • Средние камеры.
  • Медленная зарядка.

4. Blackview BV4900

Очень крепкий смартфон, плюс имеет большую батарею с достойными характеристиками.

Минусы

  • Относительно слабая поддержка носителя и диапазона частот.
  • Порт Micro-USB — очень старый образец 2006 года.
  • Устаревшее программное обеспечение.

5. Nokia G400

Смартфон не только поставляется с частотой обновления 120 Гц, но и с большим аккумулятором с возможностью зарядки на 20 Вт и Android 12 из коробки.

Минусы

Недостаточный объем памяти — 64 ГБ.

6. Moto G Stylus (2023)

Оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, который идеально подходит для заметок с помощью встроенного стилуса, а также имеет двухдневную автономную работу и приличную камеру.

Минусы

  • Отсутствует защита от воды и пыли по стандарту IP.
  • Нет NFC.

Ранее Sony заявила, что спрос на смартфоны возобновится не раньше 2024 года. Также мы писали, почему нельзя держать смартфон в кармане.

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