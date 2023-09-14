ТОП 6 лучших бюджетных смартфонов в 2023 году
Если ваш бюджет не превышает 300 долларов, то без проблем можно подобрать хороший смартфон на базе Android, как от крупных брендов, так и от меньших компаний. Просто нужно найти телефон, который лучше всего подходит именно вам.
Рейтинг лучших предложений на рынке составил Android Central.
1. OnePlus Nord N30 5G
Благодаря изящному дизайну, аккумулятору на 5000 мАч и процессору Snapdragon 695 от Qualcomm кажется, что OnePlus Nord N30 должен стоить вдвое дороже.
Минусы
- Камера не удивила.
- Только одно обновление ОС.
2. Samsung Galaxy A23 5G
Имеет яркий ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц и отличное время автономной работы, а также два обновления операционной системы и четыре года обновления системы безопасности.
Минусы
- Некоторое торможение интерфейса.
- Слабые камеры в условиях низкой освещенности.
3. Moto G 5G (2023)
Еще одно доказательство того, что не нужно тратить больше нескольких сот долларов, чтобы получить премиальный дизайн с надежной производительностью Snapdragon.
Минусы
- Нет NFC.
- Средние камеры.
- Медленная зарядка.
4. Blackview BV4900
Очень крепкий смартфон, плюс имеет большую батарею с достойными характеристиками.
Минусы
- Относительно слабая поддержка носителя и диапазона частот.
- Порт Micro-USB — очень старый образец 2006 года.
- Устаревшее программное обеспечение.
5. Nokia G400
Смартфон не только поставляется с частотой обновления 120 Гц, но и с большим аккумулятором с возможностью зарядки на 20 Вт и Android 12 из коробки.
Минусы
Недостаточный объем памяти — 64 ГБ.
6. Moto G Stylus (2023)
Оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, который идеально подходит для заметок с помощью встроенного стилуса, а также имеет двухдневную автономную работу и приличную камеру.
Минусы
- Отсутствует защита от воды и пыли по стандарту IP.
- Нет NFC.
Ранее Sony заявила, что спрос на смартфоны возобновится не раньше 2024 года. Также мы писали, почему нельзя держать смартфон в кармане.