Три лайфхака: как улучшить качество сигнала мобильной связи на смартфоне

Повысить качество мобильной связи самостоятельно достаточно несложно. Фото: freepik

Мобильный сигнал может исчезать из-за перегрузки сети или удаленности от башни сотовой связи. Но часто проблема скрывается в самом телефоне.

Об этом написал ITechua.

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Чтобы улучшить сигнал мобильной связи, попробуйте несколько простых методов.

1. Выключите ненужные службы

Сначала попробуйте отключить службы, которыми вы не пользуетесь в этот момент, в частности функции передачи:

Bluetooth;

NFC;

Wi-Fi.

Это мгновенно улучшит сигнал мобильной связи, так как эти функции могут замедлять работу сети.

Вы увидите улучшение, когда после отключения этих сервисов проверите качество сотового сигнала.

2. Обновление ПО

Проверьте наличие обновлений программного обеспечения. Ведь устройство без обновлений системного ПО находится под угрозой ряда технических проблем, которые как раз их решают.

Если даже при автоматическом режиме загрузки и установки ПО этого не происходит, перейдите к настройкам и проверьте наличие обновлений вручную и установите их, если этого еще не было сделано.

3. Перегрузка

Перегрузки сотовой сети случаются не часто, но качество связи может теряться из-за удаленности до базовой станции, особенности рельефа местности или плотности застройки. Попытайтесь уйти с места массового скопления людей, это должно улучшить мобильную связь.

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