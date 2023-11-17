Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Три способа улучшить качество сигнала мобильной связи на смартфоне arrow

Три способа улучшить качество сигнала мобильной связи на смартфоне

17 ноября 2023 16:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Три лайфхака: как улучшить качество сигнала мобильной связи на смартфоне
Повысить качество мобильной связи самостоятельно достаточно несложно. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Мобильный сигнал может исчезать из-за перегрузки сети или удаленности от башни сотовой связи. Но часто проблема скрывается в самом телефоне.

Об этом написал ITechua.

Читайте также:

Чтобы улучшить сигнал мобильной связи, попробуйте несколько простых методов.

1. Выключите ненужные службы

Сначала попробуйте отключить службы, которыми вы не пользуетесь в этот момент, в частности функции передачи:

  • Bluetooth;
  • NFC;
  • Wi-Fi.

Это мгновенно улучшит сигнал мобильной связи, так как эти функции могут замедлять работу сети.

Вы увидите улучшение, когда после отключения этих сервисов проверите качество сотового сигнала.

2. Обновление ПО

Проверьте наличие обновлений программного обеспечения. Ведь устройство без обновлений системного ПО находится под угрозой ряда технических проблем, которые как раз их решают.

Если даже при автоматическом режиме загрузки и установки ПО этого не происходит, перейдите к настройкам и проверьте наличие обновлений вручную и установите их, если этого еще не было сделано.

3. Перегрузка

Перегрузки сотовой сети случаются не часто, но качество связи может теряться из-за удаленности до базовой станции, особенности рельефа местности или плотности застройки. Попытайтесь уйти с места массового скопления людей, это должно улучшить мобильную связь.

Ранее мы писали, как правильно выбрать павербанк. Также представили ТОП 10 зарядок для ноутбуков и смартфонов с поддержкой USB-C в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме