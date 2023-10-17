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У пользователей iPhone 15 Pro Max новые проблемы: что случилось

17 октября 2023 11:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
У пользователей iPhone 15 Pro Max новые проблемы: что случилось
У мощного устройства для фотографирования и видеосъемки – iPhone 15 Pro Max – экран оказался слишком уязвимым. Фото: macworld.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Еще недавно сообщалось о постоянных перегревах новых iPhone, которые Apple обещал решить с помощью программного обеспечения. Сегодня появилась новая проблема — выгорание дисплея на самой дорогой модели iPhone 15 Pro Max.

Об этом сообщил ZDnet.

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Что случилось

Через несколько недель после официального релиза новой линейки смартфонов Apple многие покупатели обратились на Reddit, X (Twitter) и форум сообщества Apple с сообщением об эффекте ореола на iPhone 15 Pro Max.

Эффект ореола связан с выгоранием, когда остатки пользовательского интерфейса остаются на экране даже после того, как вы перешли на другое изображение.

На изображении слева видно, как обои экрана блокировки выжигаются на панели OLED. Фото: zdnet.com

Общая проблема OLED-дисплеев

Постоянное обесцвечивание характерно для всех OLED-дисплеев, а не только для iPhone. Увеличение яркости устройства только усугубляет ситуацию, поскольку дисплей нагревается и еще больше стимулирует выгорание экрана.

Почему это произошло с iPhone 15 Pro Max

Такие частые сообщения о выгорании экрана могут указывать, что почти каждый пользователь оставляет свой iPhone 15 Pro Max на статическом изображении часами в максимальной яркости. Но это очень маловероятный сценарий.

Скорее, это указывает на:

  • проблемы с контролем качества iPhone 15 Pro Max;
  • дисплейную панель, которая может быть слишком яркой для ежедневного использования.

Что делать пользователям iPhone 15 Pro Max

  • обратиться с жалобой в местный магазин Apple;
  • не оставлять изображение на экране надолго, особенно когда вы находитесь на улице;
  • включать автоматическую регулировку яркости.

Ранее мы писали, почему следует проигнорировать iPhone 15 и дождаться iPhone 16 в 2024 году. Также мы анализировали, стоит ли купить iPhone 15 Plus или сильно доплатить за iPhone 15 Pro Max.

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