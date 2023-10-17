У пользователей iPhone 15 Pro Max новые проблемы: что случилось
Еще недавно сообщалось о постоянных перегревах новых iPhone, которые Apple обещал решить с помощью программного обеспечения. Сегодня появилась новая проблема — выгорание дисплея на самой дорогой модели iPhone 15 Pro Max.
Об этом сообщил ZDnet.
Что случилось
Через несколько недель после официального релиза новой линейки смартфонов Apple многие покупатели обратились на Reddit, X (Twitter) и форум сообщества Apple с сообщением об эффекте ореола на iPhone 15 Pro Max.
Эффект ореола связан с выгоранием, когда остатки пользовательского интерфейса остаются на экране даже после того, как вы перешли на другое изображение.
Общая проблема OLED-дисплеев
Постоянное обесцвечивание характерно для всех OLED-дисплеев, а не только для iPhone. Увеличение яркости устройства только усугубляет ситуацию, поскольку дисплей нагревается и еще больше стимулирует выгорание экрана.
Почему это произошло с iPhone 15 Pro Max
Такие частые сообщения о выгорании экрана могут указывать, что почти каждый пользователь оставляет свой iPhone 15 Pro Max на статическом изображении часами в максимальной яркости. Но это очень маловероятный сценарий.
Скорее, это указывает на:
- проблемы с контролем качества iPhone 15 Pro Max;
- дисплейную панель, которая может быть слишком яркой для ежедневного использования.
Что делать пользователям iPhone 15 Pro Max
- обратиться с жалобой в местный магазин Apple;
- не оставлять изображение на экране надолго, особенно когда вы находитесь на улице;
- включать автоматическую регулировку яркости.
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