iPhone 15: в сети показали, как будет выглядеть новый смартфон

Еще в прошлом году прогнозировали, что во всех моделях iPhone 15 будет интерактивный вырез, появившийся у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Max. Фото: ixbt

Вся линейка iPhone 15 будет иметь тонкие и симметричные рамки экрана. Об этом свидетельствуют фото защитного стекла от новых приборов Apple, опубликованных на днях на ресурсе Weibo.

Кроме того, все iPhone 15 будут иметь вырез Dynamic Island. Из фото видно, что модели Pro получат более тонкие рамки, чем базовые iPhone 15. Говорят, что рамка нового устройства будет шириной 1,55 мм. А это рекорд среди всех современных смартфонов.

Читайте также:

Какими будут аппаратные обновления на флагманском iPhone 15

процессор: Apple A17 Bionic;

оперативная память: 8 ГБ;

увеличится емкость аккумуляторов;

разъем: USB-C.

Цены на iPhone 15

Ожидается, что модели Pro подорожают на 200 долларов по сравнению с аналогичным предыдущим прибором.

Презентация линейки iPhone 15 пройдет в сентябре 2023 года.

Фото защитного стекла линейки iPhone 15 многое рассказали о новой модельной линии Apple. Фото: Weibo

Ранее мы писали, что Apple выпустила исправленное обновление безопасности для iOS.

Также сообщалось, когда стоит менять аккумулятор в iPhone.