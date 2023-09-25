В Україні зафіксували перші спроби нелегального ввезення iPhone 15

Митники розглядають нелегально завезені iPhone 15: ДПСУ

Презентація смартфонів iPhone 2015 відбулася пару тижнів тому. Проте вже незабаром українські митники почали перехоплювати спроби нелегального ввезення цього товару на територію нашої держави.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

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"Чотирьом спробам ввезення незадекларованих iPhone 15 Pro Max на майже 2,8 млн гривень запобігли прикордонники в пунктах пропуску: "Рава-Руська", "Шегині" та "Порубне". В усіх випадках чоловіки потайки намагалися ввезти "яблучні" гаджети в Україну, не декларувавши їх", — говориться у повідомленні.

В Україні ще не стартував офіційний продаж нових iPhone 15, тож деякі громадяни намагаються завезти новинку на територію України в обхід митного декларування. Працівники митниць виявляють такі спроби на різних ділянках кордону.

Нелегальні спроби ввезення iPhone 15

Прикордонники зафіксували два випадки у зоні діяльності Чернівецької митниці на кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне-Сірет". Так, громадянка України намагалася приховати від митного контролю 4 одиниці iPhone 15 Pro Max. Ще одну спробу перемістити через кордон 4 незадекларованих iPhone 15 Pro Max здійснив громадянин США.

Ще два випадки мали місце у зоні діяльності Львівської митниці. В пункті пропуску "Рава-Руська-Хребенне" у жителя Львівської області, що прямував із Польщі в Україну, виявили 33 незадекларованих смартфони iPhone 15 Pro. Також в автомобілі, який прямував із усідньої країни через пункт пропуску "Шегині", було виявлено серед особистих речей водія два незадекларованих iPhone 15 Pro Max.

Порушників очікує накладення штрафу у розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.

Офіційний продаж iPhone 15 в україні стартує 29 вересня.

Конфісковані митниками iPhone 15. Фото: ДПСУ

Конфісковані митниками iPhone 15. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, нещодавно компанія Apple оголосила про вихід нових iPhone 15. Щорічні випуски смартфонів регулярно викликають шалений інтерес у всьому світі. Цього разу ажіотаж перед презентацією iPhone 15 досяг апогею в ОАЕ та, навіть, спричинив величезну тисняву в торгових центрах міста Дубай.

Також ми писали, що модельний ряд Apple 2023 року вийшов досить непоганим, хоча зміни в гаджетах порівняно з минулорічними продуктами були здебільшого незначними. Головні досягнення розробники компанії готують на 2024 рік.