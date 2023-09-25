В Україні зафіксували перші спроби нелегального ввезення iPhone 15
Презентація смартфонів iPhone 2015 відбулася пару тижнів тому. Проте вже незабаром українські митники почали перехоплювати спроби нелегального ввезення цього товару на територію нашої держави.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).
Нелегальні поставки iPhone 15 до України
"Чотирьом спробам ввезення незадекларованих iPhone 15 Pro Max на майже 2,8 млн гривень запобігли прикордонники в пунктах пропуску: "Рава-Руська", "Шегині" та "Порубне". В усіх випадках чоловіки потайки намагалися ввезти "яблучні" гаджети в Україну, не декларувавши їх", — говориться у повідомленні.
В Україні ще не стартував офіційний продаж нових iPhone 15, тож деякі громадяни намагаються завезти новинку на територію України в обхід митного декларування. Працівники митниць виявляють такі спроби на різних ділянках кордону.
Нелегальні спроби ввезення iPhone 15
Прикордонники зафіксували два випадки у зоні діяльності Чернівецької митниці на кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне-Сірет". Так, громадянка України намагалася приховати від митного контролю 4 одиниці iPhone 15 Pro Max. Ще одну спробу перемістити через кордон 4 незадекларованих iPhone 15 Pro Max здійснив громадянин США.
Ще два випадки мали місце у зоні діяльності Львівської митниці. В пункті пропуску "Рава-Руська-Хребенне" у жителя Львівської області, що прямував із Польщі в Україну, виявили 33 незадекларованих смартфони iPhone 15 Pro. Також в автомобілі, який прямував із усідньої країни через пункт пропуску "Шегині", було виявлено серед особистих речей водія два незадекларованих iPhone 15 Pro Max.
Порушників очікує накладення штрафу у розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.
Офіційний продаж iPhone 15 в україні стартує 29 вересня.
Нагадаємо, нещодавно компанія Apple оголосила про вихід нових iPhone 15. Щорічні випуски смартфонів регулярно викликають шалений інтерес у всьому світі. Цього разу ажіотаж перед презентацією iPhone 15 досяг апогею в ОАЕ та, навіть, спричинив величезну тисняву в торгових центрах міста Дубай.
Також ми писали, що модельний ряд Apple 2023 року вийшов досить непоганим, хоча зміни в гаджетах порівняно з минулорічними продуктами були здебільшого незначними. Головні досягнення розробники компанії готують на 2024 рік.