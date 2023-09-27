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В Украине продают контрабандные iPhone 15 Pro Max с памятью на 1 ТБ за 106 000 грн

27 сентября 2023 11:30
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
В Украине продают контрабандные iPhone 15 Pro Max с памятью на 1 ТБ за 106 000 грн
Только на разницу между официальной и контрабандной ценой на iPhone 15 Pro Max можно купить другой смартфон с премиальными характеристиками. Фото: Apple
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Самые нетерпеливые фанаты Apple в Украине не дождались начала официальных продаж iPhone 15 Pro Max и готовы платить безумные деньги за право получить гаджет как можно быстрее. Таким образом, доплата за один новый смартфон составила 600 долларов.

Об этом в ролике на Telegram-канале "Киевский движ" рассказал анонимный владелец iPhone 15 Pro Max.

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"Контрабандисты нормально зарабатывают. Я понимаю, что это один из первых iPhone в Украине, он у меня был еще вчера (видео выложили на канале 26 сентября. — Ред.). Но… В Европе он стоит 2300 долларов, а у нас — 2900 долларов! Контрабандисты у нас — это отдельный вид искусства", — возмутился покупатель.

Напомним, в Украине официальные продажи iPhone 15 серии еще не начались. Дилеры пока только объявили предварительные цены и собирают предзаказ.

Цены на iPhone 15

  • 128 ГБ от 42499 грн;
  • 256 ГБ от 47499 грн;
  • 512 ГБ от 57 499 грн.

Цены на iPhone 15 Plus

  • 128 ГБ от 47499 грн;
  • 256 ГБ от 52499 грн;
  • 512 ГБ от 62 499 грн.

Цены на iPhone 15 Pro

  • 128 ГБ от 53499 грн;
  • 256 ГБ от 58499 грн;
  • 512 ГБ от 68 499 грн;
  • 1 ТБ от 78 499 грн.

Цены на iPhone 15 Pro Max

  • 256 ГБ от 63499 грн;
  • 512 ГБ от 73 499 грн;
  • 1 ТБ от 83 499 грн.

Ранее мы сообщали, что таможенники в Украине уже сорвали несколько попыток нелегального ввоза iPhone 15.

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