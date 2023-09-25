В Украине зафиксировали первые попытки нелегального ввоза iPhone 15
Прентация смартфонов iPhone 2015 состоялась пару недель назад. Однако вскоре украинские таможенники начали перехватывать попытки нелегального ввоза этого товара на территорию нашего государства.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ).
Нелегальные поставки iPhone 15 в Украину
"Четыре попытки ввоза незадекларированных iPhone 15 Pro Max на почти 2,8 млн гривен предотвратили пограничники в пунктах пропуска: "Рава-Русская", "Шегини" и "Порубное". Во всех случаях мужчины тайком пытались ввезти "яблочные" гаджеты в Украину, не декларируя их", — говорится в сообщении.
В Украине еще не стартовали официальные продажи новых IPhone 15, поэтому некоторые граждане пытаются завезти новинку на территорию Украины в обход таможенного декларирования. Работники таможен обнаруживают такие попытки на разных участках границы.
Нелегальные попытки ввоза iPhone 15
Пограничники зафиксировали два случая в зоне деятельности Черновицкой таможни на границе с Румынией в пункте пропуска "Порубно-Сирет". Так, гражданка Украины пыталась скрыть от таможенного контроля 4 единицы iPhone 15 Pro Max. Еще одну попытку переместить через границу 4 незадекларированных iPhone 15 Pro Max предпринял гражданин США.
Еще два случая имели место в зоне деятельности Львовской таможни. В пункте пропуска "Рава-Русская-Хребенне" у жителя Львовской области, следовавшего из Польши в Украину, обнаружили 33 незадекларированных смартфона iPhone 15 Pro. Также в автомобиле, следовавшем из соседней страны через пункт пропуска "Шегини", были обнаружены среди личных вещей водителя два незадекларированных iPhone 15 Pro Max.
Нарушителей ожидает наложение штрафа в размере 30 процентов от стоимости этих товаров.
Официальные продажи iPhone 15 в Украине стартуют 29 сентября.
Напомним, недавно компания Apple объявила о выходе новых iPhone 15. Ежегодные выпуски смартфонов регулярно вызывают безумный интерес во всем мире. На этот раз ажиотаж перед презентацией iPhone 15 достиг апогея в ОАЭ и даже вызвал огромную давку в торговых центрах города Дубай.
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