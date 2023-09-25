Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow В Украине зафиксировали первые попытки нелегального ввоза iPhone 15 arrow

В Украине зафиксировали первые попытки нелегального ввоза iPhone 15

25 сентября 2023 16:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Украине зафиксировали первые попытки нелегального ввоза iPhone 15
Таможенники рассматривают нелегально завезенные iPhone 15: ГПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Прентация смартфонов iPhone 2015 состоялась пару недель назад. Однако вскоре украинские таможенники начали перехватывать попытки нелегального ввоза этого товара на территорию нашего государства.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ).

Читайте также:

Нелегальные поставки iPhone 15 в Украину

"Четыре попытки ввоза незадекларированных iPhone 15 Pro Max на почти 2,8 млн гривен предотвратили пограничники в пунктах пропуска: "Рава-Русская", "Шегини" и "Порубное". Во всех случаях мужчины тайком пытались ввезти "яблочные" гаджеты в Украину, не декларируя их", — говорится в сообщении.

В Украине еще не стартовали официальные продажи новых IPhone 15, поэтому некоторые граждане пытаются завезти новинку на территорию Украины в обход таможенного декларирования. Работники таможен обнаруживают такие попытки на разных участках границы.

Нелегальные попытки ввоза iPhone 15

Пограничники зафиксировали два случая в зоне деятельности Черновицкой таможни на границе с Румынией в пункте пропуска "Порубно-Сирет". Так, гражданка Украины пыталась скрыть от таможенного контроля 4 единицы iPhone 15 Pro Max. Еще одну попытку переместить через границу 4 незадекларированных iPhone 15 Pro Max предпринял гражданин США.

Еще два случая имели место в зоне деятельности Львовской таможни. В пункте пропуска "Рава-Русская-Хребенне" у жителя Львовской области, следовавшего из Польши в Украину, обнаружили 33 незадекларированных смартфона iPhone 15 Pro. Также в автомобиле, следовавшем из соседней страны через пункт пропуска "Шегини", были обнаружены среди личных вещей водителя два незадекларированных iPhone 15 Pro Max.

Нарушителей ожидает наложение штрафа в размере 30 процентов от стоимости этих товаров.

Официальные продажи iPhone 15 в Украине стартуют 29 сентября.

Конфискованные таможенниками iPhone 15. Фото: ГПСУ
Конфискованные таможенниками iPhone 15. Фото: ГПСУ

Напомним, недавно компания Apple объявила о выходе новых iPhone 15. Ежегодные выпуски смартфонов регулярно вызывают безумный интерес во всем мире. На этот раз ажиотаж перед презентацией iPhone 15 достиг апогея в ОАЭ и даже вызвал огромную давку в торговых центрах города Дубай.

Также мы писали, что модельный ряд Apple 2023 получился довольно неплохим, хотя изменения в гаджетах по сравнению с прошлогодними продуктами были в основном незначительными. Главные достижения разработчики компании готовят на 2024 год.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз