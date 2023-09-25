В Украине зафиксировали первые попытки нелегального ввоза iPhone 15

Таможенники рассматривают нелегально завезенные iPhone 15: ГПСУ

Прентация смартфонов iPhone 2015 состоялась пару недель назад. Однако вскоре украинские таможенники начали перехватывать попытки нелегального ввоза этого товара на территорию нашего государства.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ).

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"Четыре попытки ввоза незадекларированных iPhone 15 Pro Max на почти 2,8 млн гривен предотвратили пограничники в пунктах пропуска: "Рава-Русская", "Шегини" и "Порубное". Во всех случаях мужчины тайком пытались ввезти "яблочные" гаджеты в Украину, не декларируя их", — говорится в сообщении.

В Украине еще не стартовали официальные продажи новых IPhone 15, поэтому некоторые граждане пытаются завезти новинку на территорию Украины в обход таможенного декларирования. Работники таможен обнаруживают такие попытки на разных участках границы.

Нелегальные попытки ввоза iPhone 15

Пограничники зафиксировали два случая в зоне деятельности Черновицкой таможни на границе с Румынией в пункте пропуска "Порубно-Сирет". Так, гражданка Украины пыталась скрыть от таможенного контроля 4 единицы iPhone 15 Pro Max. Еще одну попытку переместить через границу 4 незадекларированных iPhone 15 Pro Max предпринял гражданин США.

Еще два случая имели место в зоне деятельности Львовской таможни. В пункте пропуска "Рава-Русская-Хребенне" у жителя Львовской области, следовавшего из Польши в Украину, обнаружили 33 незадекларированных смартфона iPhone 15 Pro. Также в автомобиле, следовавшем из соседней страны через пункт пропуска "Шегини", были обнаружены среди личных вещей водителя два незадекларированных iPhone 15 Pro Max.

Нарушителей ожидает наложение штрафа в размере 30 процентов от стоимости этих товаров.

Официальные продажи iPhone 15 в Украине стартуют 29 сентября.

Конфискованные таможенниками iPhone 15. Фото: ГПСУ

Конфискованные таможенниками iPhone 15. Фото: ГПСУ

Напомним, недавно компания Apple объявила о выходе новых iPhone 15. Ежегодные выпуски смартфонов регулярно вызывают безумный интерес во всем мире. На этот раз ажиотаж перед презентацией iPhone 15 достиг апогея в ОАЭ и даже вызвал огромную давку в торговых центрах города Дубай.

Также мы писали, что модельный ряд Apple 2023 получился довольно неплохим, хотя изменения в гаджетах по сравнению с прошлогодними продуктами были в основном незначительными. Главные достижения разработчики компании готовят на 2024 год.