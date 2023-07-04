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"Убийца смартфонов" Ai Pin: подробности выпуска революционного устройства без дисплея

4 июля 2023 21:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Ai Pin: подробности выпуска "убийцы смартфонов" без дисплея
Смартфон Humane Ai Pin передает изображение на ладонь пользователя. Фото: zdnet
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Стартап Humane, основанный бывшими сотрудниками Apple и поддержанный генеральным директором OpenAI, объявил о запуске устройства на основе искусственного интеллекта уже в 2023 году. Оригинальный смартфон без дисплея получил название Humane Ai Pin.

Специалисты ZDNET считают, что Ai Pin может стать самым популярным продуктом в 2023 году.

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Humane сообщила о партнерстве с Qualcomm Technologies и опубликовала тизер с изображением новинки в темноте и совсем немного рассказала о ее особенностях.

"Ai Pin предоставит широкий ассортимент возможностей искусственного интеллекта на устройстве. Его революционный и утонченный форм-фактор обладает мощной производительностью, чтобы он мог воспринимать контекстную информацию в реальном времени и предоставлять пользователю новый увлекательный опыт", — отметил вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Technologies Дэв Сингх.

Особенности Humane Ai Pin

  • Рекламируется под слоганом "Возьми ИИ с собой куда угодно".
  • Устройство крепится к нагрудному карману, управляется голосом и проецирует изображение на ладонь пользователя.
  • Ai Pin может переводить голос почти в реальном времени, используя фильтр ИИ, чтобы воспроизвести ваш тон и тембр на другом языке.
  • Характеристики устройства не сообщались, но известно, что смартфон получит платформу Snapdragon.

Ранее стали известны подробности, которым будет складной смартфон Honor Magic V2.

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