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Вийшов Realme GT 5: смартфон, який повністю заряджається за 9 хвилин

29 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Вийшов Realme GT 5: смартфон, який повністю заряджається за 9 хвилин
Новий Realme GT 5 є потужним смартфоном за помірні кошти. Фото: Realme
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Надпотужний смартфон Realme GT 5 у топовій комплектації має 24 ГБ оперативки та швидку зарядку на 240 Вт. При цьому дана версія телефону не набагато дорожча за базову модель, яка теж не пасе задніх.

Про це написала GSM Arena.

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Ціни на GT 5

  • Версія 150 Вт з конфігурацією пам'яті 12/256 ГБ або 16/512 ГБ коштує 410 та 450 доларів відповідно.
  • Версія 240 Вт з 24 ГБ/1 ТБ — 520 доларів.

Характеристики GT 5

  • Чіпсет Snapdragon 8 Gen 2 з 9-шаровою системою охолодження та паровою камерою площею 20827 мм².
  • Дисплей: плоска 6,74-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 1240 x 2772 пікселів (20:9), пікова яскравість 1400 ніт, використовує високочастотне ШІМ-регулювання яскравості 2160 Гц, працює з частотою оновлення 144 Гц.
  • Основна задня камера 50 МП на базі сенсора Sony IMX890 (1/1,56"), f/1.9 і OIS.
  • Надширококутна камера 8 МП 112°.
  • Макромодуль на 2 МП.
  • Світлодіодний індикатор, який може світитися 26 кольорами та має 5 рівнів регулювання яскравості.
  • Селфі-камера 16 МП (S5K3P9).
  • Дві SIM-картами 5G.
  • Чотири антенами Wi-Fi з підтримкою Wi-Fi 7.
  • Антена Bluetooth (з підтримкою v5.3).
  • Стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos.
  • Підтримує Hi-Res Audio і Dolby.
  • Не має дротового 3,5-мм роз'єму для навушників.

Обидві версії Realme GT5 вже доступні для попереднього замовлення в китайському магазині Realme, продажі стартують 4 вересня.

Раніше ми писали про характеристики, ціну та дату виходу бюджетного смартфона Samsung Galaxy S23 FE. Також Samsung показала, як перетворити два iPhone на один Galaxy Z Fold 5.

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