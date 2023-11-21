Отключите их — 5 приложений, быстро разряжающих аккумулятор смартфона
Телефоны могут быстро разряжаться из-за ряда установленных на нем приложений. Даже когда они не используются владельцем смартфона, программы продолжают потреблять значительное количество энергии.
Об этом сообщил ITechua.
Snapchat
Приложение для обмена сообщениями, позволяющее пользователям отправлять друг другу фотографии и видео, исчезающие за считанные секунды. Эта программа постоянно отслеживает местонахождение пользователя и использует камеру и микрофон, потребляющих много энергии.
Google Maps
Известное навигационное приложение для карт, маршрутов и информации о местонахождении. Программа потребляет много энергии, так как использует камеру и GPS.
Netflix
Потоковый сервис, потребляющий много энергии, ведь транслирует видео в высоком разрешении.
Amazon
Приложение интернет-магазина, потребляющего много энергии, поскольку постоянно обновляет информацию о товарах и предложениях.
Социальная сеть потребляет много энергии, ведь постоянно отслеживает местонахождение пользователя, использует камеру и микрофон.
Если вы непосредственно не пользуетесь этими приложениями, лучше отключить их, чтобы сохранить заряд смартфона как можно дольше.
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