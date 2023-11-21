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Отключите их — 5 приложений, быстро разряжающих аккумулятор смартфона

21 ноября 2023 16:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Отключите их: 5 приложений, быстро разряжающих аккумулятор смартфона
Некоторые приложения потребляют слишком много энергии, даже когда ими не пользуются. Фото: 24tv.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Телефоны могут быстро разряжаться из-за ряда установленных на нем приложений. Даже когда они не используются владельцем смартфона, программы продолжают потреблять значительное количество энергии.

Об этом сообщил ITechua.

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Snapchat

Приложение для обмена сообщениями, позволяющее пользователям отправлять друг другу фотографии и видео, исчезающие за считанные секунды. Эта программа постоянно отслеживает местонахождение пользователя и использует камеру и микрофон, потребляющих много энергии.

Google Maps

Известное навигационное приложение для карт, маршрутов и информации о местонахождении. Программа потребляет много энергии, так как использует камеру и GPS.

Netflix

Потоковый сервис, потребляющий много энергии, ведь транслирует видео в высоком разрешении.

Amazon

Приложение интернет-магазина, потребляющего много энергии, поскольку постоянно обновляет информацию о товарах и предложениях.

Facebook

Социальная сеть потребляет много энергии, ведь постоянно отслеживает местонахождение пользователя, использует камеру и микрофон.

Если вы непосредственно не пользуетесь этими приложениями, лучше отключить их, чтобы сохранить заряд смартфона как можно дольше.

Ранее мы писали, как улучшить качество сигнала мобильной связи на смартфоне. Также сообщалось о четырех простых действиях, которые значительно ускорят работу смартфона.

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