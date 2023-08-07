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Виробник смартфонів Nothing запускає бюджетний суббренд CMF: перші подробиці

7 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Nothing запускає бюджетний суббренд CMF: перші подробиці
Гендиректор Nothing Карл Пей заявив, що CMF зробить кращий дизайн доступнішим. Фото: Nothing
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Виробник преміальних прозорих смартфонів Nothing створив CMF з метою випускати доступніші за ціною пристрої. Вже до кінця 2023 року на ринку з'являться нові смартгодинник та навушники.

Про це написало the Verge.

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Співзасновник і колишній глава міжнародного підрозділу компанії OnePlus, а нині співзасновник і генеральний директор Nothing Карл Пей підкреслив, що CMF має на меті запропонувати новий асортимент продуктів, які роблять кращий дизайн доступнішим.

Що відомо про CMF

  • Першими продуктами бренда стануть нові навушники та смартгодинник, які з'являться цього року. Детальнішу інформацію обіцяли надати в найближчі місяці.
  • CMF розшифровується як Color, Material and Finish (колір, матеріал та обробка).
  • Основний бренд Nothing зосередиться на преміальних дизайнерських інноваціях з використанням новітніх технологій.
  • CMF матиме чистий доступний дизайн з якістю, якій довіряють.
  • CMF управляється окремою командою всередині Nothing, щоб не відривати працівників від основних продуктів.
  • Раніше Пей говорив про бажання співпрацювати з іншими компаніями для спільної розробки продуктів, фактично працюючи як зовнішні консультанти з питань споживчих технологій, щоб допомогти розв'язати проблеми дизайну, ланцюжка поставок та інженерії.

Раніше Пей мав досвід запуску доступних суббрендів в рамках існуючих компаній. Ще в OnePlus він запускав суббренд Nord, асортимент якого відтоді розширився до кількох телефонів, навушників та смартгодинника.

Раніше стала відома дата виходу потужного смартфона за помірні гроші HTC U23.
Також до кінця цього року стартап Humane обіцяв випустити "вбивцю смартфонів" Ai Pin — революційного пристрою без дисплея.

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