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Производитель смартфонов Nothing запускает бюджетный суббренд CMF: первые подробности

7 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Nothing запускает бюджетный суббренд CMF: первые подробности
Гендиректор Nothing Карл Пэй заявил, что CMF сделает лучший дизайн более доступным. Фото: Nothing
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Производитель премиальных прозрачных смартфонов Nothing создал CMF с целью выпускать более доступные по цене устройства. Уже к концу 2023 года на рынке появятся новые смарт-часы и наушники.

Об этом написало the Verge.

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Соучредитель и бывший глава международного подразделения компании OnePlus, а ныне соучредитель и генеральный директор Nothing Карл Пэй подчеркнул, что CMF преследует цель предложить новый ассортимент продуктов, которые делают лучший дизайн более доступным.

Что известно о CMF

  • Первыми продуктами бренда станут новые наушники и смарт-часы, которые появятся в этом году. Более подробную информацию обещали предоставить в ближайшие месяцы.
  • CMF расшифровывается как Color, Material and Finish (цвет, материал и обработка).
  • Основной бренд Nothing будет сосредоточен на премиальных дизайнерских инновациях с использованием новейших технологий.
  • CMF будет иметь чистый доступный дизайн с качеством, которому доверяют.
  • CMF управляется отдельной командой внутри Nothing, чтобы не отрывать работников от основных продуктов.
  • Ранее Пэй говорил о желании сотрудничать с другими компаниями для совместной разработки продуктов, фактически работая как внешний консультант по потребительским технологиям, чтобы помочь решить проблемы дизайна, цепочки поставок и инженерии.

Ранее Пэй имел опыт запуска доступных суббрендов в рамках существующих компаний. Еще в OnePlus он запускал суббренд Nord, ассортимент которого с тех пор расширился до нескольких телефонов, наушников и смарт-часов.

Ранее стала известна дата выхода мощного смартфона за умеренные деньги HTC U23.
Также до конца этого года стартап Humane обещал выпустить "убийцу смартфонов" Ai Pin — революционного устройства без дисплея.

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