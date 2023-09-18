Vivo випустила дешевий смартфон Y17s з пристойними характеристиками
18 вересня 2023 20:40
Y17s є потужним смартфоном за свої гроші. Фото: unbox
Китайська компанія Vivo представила смартфон Y17s за 145 доларів. Попри таку демократичну ціну, телефон має камери з високою роздільною здатністю, великий обсяг пам'яті та досить потужний акумулятор.
Про це повідомив Unbox.
Читайте також:
Характеристики Vivo Y17s
- дисплей: 6,56 дюйма, IPS, роздільна здатність HD+ (720 × 1612 пікселів), частота оновлення 60 Гц, яскравість 840 ніт;
- чіпсет: MediaTek Helio G85 (8-ядерний, частота 2 ГГц, графіка Mali-G52 MC2);
- оперативка: 6 ГБ;
- пам’ять: 128 ГБ;
- слот для карти пам’яті;
- батарея: 5000 мАг, зарядка 15 Вт;
- основна камера: 50 МП, 2 МП датчик глибини;
- селфі-камера: 8 МП;
- ОС: FunTouch OS 13 на базі Android 13.
- Wi-Fi;
- Bluetooth 5.0;
- GPS;
- USB-C;
- роз’єм 3,5 мм;
- захист від вологи за стандартом IP54 (частковий захист від пилу та водяних крапель);
- кольори: Glitter Purple та Forest Gree.
Раніше ми писали про маловідомі китайські бренди з надійними та недорогими смартфонами. Також представили ТОП 5 бюджетних смартфонів у серпні 2023 року.