Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Vivo випустила дешевий смартфон Y17s з пристойними характеристиками arrow

Vivo випустила дешевий смартфон Y17s з пристойними характеристиками

18 вересня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Vivo випустила дешевий смартфон Y17s з пристойними характеристиками
Y17s є потужним смартфоном за свої гроші. Фото: unbox
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Китайська компанія Vivo представила смартфон Y17s за 145 доларів. Попри таку демократичну ціну, телефон має камери з високою роздільною здатністю, великий обсяг пам'яті та досить потужний акумулятор.

Про це повідомив Unbox.

Читайте також:

Характеристики Vivo Y17s

  • дисплей: 6,56 дюйма, IPS, роздільна здатність HD+ (720 × 1612 пікселів), частота оновлення 60 Гц, яскравість 840 ніт;
  • чіпсет: MediaTek Helio G85 (8-ядерний, частота 2 ГГц, графіка Mali-G52 MC2);
  • оперативка: 6 ГБ;
  • пам’ять: 128 ГБ;
  • слот для карти пам’яті;
  • батарея: 5000 мАг, зарядка 15 Вт;
  • основна камера: 50 МП, 2 МП датчик глибини;
  • селфі-камера: 8 МП;
  • ОС: FunTouch OS 13 на базі Android 13.
  • Wi-Fi;
  • Bluetooth 5.0;
  • GPS;
  • USB-C;
  • роз’єм 3,5 мм;
  • захист від вологи за стандартом IP54 (частковий захист від пилу та водяних крапель);
  • кольори: Glitter Purple та Forest Gree.

Раніше ми писали про маловідомі китайські бренди з надійними та недорогими смартфонами. Також представили ТОП 5 бюджетних смартфонів у серпні 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Що точно не варто робити під час війни — так це бути і красивим, і розумним. Інтерв’ю з Гетманцевим

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз