Vivo випустила дешевий смартфон Y17s з пристойними характеристиками

Y17s є потужним смартфоном за свої гроші. Фото: unbox

Китайська компанія Vivo представила смартфон Y17s за 145 доларів. Попри таку демократичну ціну, телефон має камери з високою роздільною здатністю, великий обсяг пам'яті та досить потужний акумулятор.

Про це повідомив Unbox.

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Характеристики Vivo Y17s

дисплей: 6,56 дюйма, IPS, роздільна здатність HD+ (720 × 1612 пікселів), частота оновлення 60 Гц, яскравість 840 ніт;

чіпсет: MediaTek Helio G85 (8-ядерний, частота 2 ГГц, графіка Mali-G52 MC2);

оперативка: 6 ГБ;

пам’ять: 128 ГБ;

слот для карти пам’яті;

батарея: 5000 мАг, зарядка 15 Вт;

основна камера: 50 МП, 2 МП датчик глибини;

селфі-камера: 8 МП;

ОС: FunTouch OS 13 на базі Android 13.

Wi-Fi;

Bluetooth 5.0;

GPS;

USB-C;

роз’єм 3,5 мм;

захист від вологи за стандартом IP54 (частковий захист від пилу та водяних крапель);

кольори: Glitter Purple та Forest Gree.

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