Vivo выпустила дешевый смартфон Y17s с приличными характеристиками

Y17s – мощный смартфон за свои деньги. Фото: unbox

Китайская компания Vivo представила смартфон Y17s за 145 долларов. Несмотря на такую демократичную цену, у телефона есть камеры с высоким разрешением, большой объем памяти и достаточно мощный аккумулятор.

Об этом сообщил Unbox.

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Характеристики Vivo Y17s

дисплей: 6,56 дюйма, IPS, разрешение HD+ (720×1612 пикселей), частота обновления 60 Гц, яркость 840 нит;

чипсет: MediaTek Helio G85 (8-ядерный, частота 2 ГГц, графика Mali-G52 MC2);

оперативка: 6 ГБ;

память: 128 ГБ;

слот для карты памяти;

батарея: 5000 мАч, зарядка 15 Вт;

основная камера: 50 МП; 2 МП датчик глубины;

селфи-камера: 8 МП;

ОС: FunTouch OS 13 на базе Android 13.

Wi-Fi;

Bluetooth 5.0;

GPS;

USB-C;

разъем 3,5 мм;

защита от влаги по стандарту IP54 (частичная защита от пыли и водяных капель);

цвета: Glitter Purple и Forest Gree.

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