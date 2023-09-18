Vivo выпустила дешевый смартфон Y17s с приличными характеристиками
18 сентября 2023 20:40
Y17s – мощный смартфон за свои деньги. Фото: unbox
Китайская компания Vivo представила смартфон Y17s за 145 долларов. Несмотря на такую демократичную цену, у телефона есть камеры с высоким разрешением, большой объем памяти и достаточно мощный аккумулятор.
Об этом сообщил Unbox.
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Характеристики Vivo Y17s
- дисплей: 6,56 дюйма, IPS, разрешение HD+ (720×1612 пикселей), частота обновления 60 Гц, яркость 840 нит;
- чипсет: MediaTek Helio G85 (8-ядерный, частота 2 ГГц, графика Mali-G52 MC2);
- оперативка: 6 ГБ;
- память: 128 ГБ;
- слот для карты памяти;
- батарея: 5000 мАч, зарядка 15 Вт;
- основная камера: 50 МП; 2 МП датчик глубины;
- селфи-камера: 8 МП;
- ОС: FunTouch OS 13 на базе Android 13.
- Wi-Fi;
- Bluetooth 5.0;
- GPS;
- USB-C;
- разъем 3,5 мм;
- защита от влаги по стандарту IP54 (частичная защита от пыли и водяных капель);
- цвета: Glitter Purple и Forest Gree.
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