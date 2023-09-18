Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Vivo выпустила дешевый смартфон Y17s с приличными характеристиками arrow

Vivo выпустила дешевый смартфон Y17s с приличными характеристиками

18 сентября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Vivo выпустила дешевый смартфон Y17s с приличными характеристиками
Y17s – мощный смартфон за свои деньги. Фото: unbox
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Китайская компания Vivo представила смартфон Y17s за 145 долларов. Несмотря на такую демократичную цену, у телефона есть камеры с высоким разрешением, большой объем памяти и достаточно мощный аккумулятор.

Об этом сообщил Unbox.

Читайте также:

Характеристики Vivo Y17s

  • дисплей: 6,56 дюйма, IPS, разрешение HD+ (720×1612 пикселей), частота обновления 60 Гц, яркость 840 нит;
  • чипсет: MediaTek Helio G85 (8-ядерный, частота 2 ГГц, графика Mali-G52 MC2);
  • оперативка: 6 ГБ;
  • память: 128 ГБ;
  • слот для карты памяти;
  • батарея: 5000 мАч, зарядка 15 Вт;
  • основная камера: 50 МП; 2 МП датчик глубины;
  • селфи-камера: 8 МП;
  • ОС: FunTouch OS 13 на базе Android 13.
  • Wi-Fi;
  • Bluetooth 5.0;
  • GPS;
  • USB-C;
  • разъем 3,5 мм;
  • защита от влаги по стандарту IP54 (частичная защита от пыли и водяных капель);
  • цвета: Glitter Purple и Forest Gree.

Раньше мы писали о малоизвестных китайских брендах с надежными и недорогими смартфонами. Также представили ТОП 5 бюджетных смартфонов в августе 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Что точно не стоит делать во время войны — так это быть и красивым, и умным. Интервью с Гетманцевым

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с видео

12:10Ракетная угроза в Умани: как хасиды реагировали на воздушную тревогу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз