Стали известны причины возможного удорожания смартфонов в 2024 году

Успеть купить: стали известны причины подорожания смартфонов в 2024 году
Из-за роста цен на чипсеты Snapdragon 8 Gen 3 не исключено повышение стоимости флагманских смартфонов Android 2024 года. Хотя это может подтолкнуть производителей к использованию более старых чипов или более дешевых конкурирующих вариантов.
Об этом сообщил 9to5google.
Почему изменятся цены на смартфоны
Достаточно надежный источник Digital Chat Station на днях сообщил, что цена на будущий Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm будет завышена. А именно более высокая стоимость предыдущей модели Snapdragon 8 Gen 2 является одной из причин того, что последние устройства Samsung стоят немного дороже на некоторых рынках.
Однако в случае Snapdragon 8 Gen 3 эта стоимость, вероятно, настолько высока, что некоторые производители Android рассматривают другие пути выпуска 2024 года.
Какие варианты снижения цен
Некоторые изготовители планируют использовать Snapdragon 8 Gen 2 вместо новейшей разработки. Остальные рассматривают возможность использования чипов от MediaTek. Особенно, если MediaTek Dimensity 9300, конкурент Snapdragon 8 Gen 3, дебютирует в октябре, как утверждается, с четырьмя ядрами Cortex-X4 и четырьмя ядрами Cortex-A720 вместе с новейшим графическим процессором Immortalis и поддержкой до 9,6 Гбит/с и LPDDR5T.
В свою очередь, Qualcomm планирует анонсировать Snapdragon 8 Gen 3 также в октябре, хотя не исключено, что событие может быть отложено или перенесено.
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