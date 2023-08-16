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Успеть купить: стали известны причины подорожания смартфонов в 2024 году

16 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Стали известны причины возможного удорожания смартфонов в 2024 году
Чтобы удешевить смартфоны, производители могут перейти на более старые комплектующие. Фото: itechua.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Из-за роста цен на чипсеты Snapdragon 8 Gen 3 не исключено повышение стоимости флагманских смартфонов Android 2024 года. Хотя это может подтолкнуть производителей к использованию более старых чипов или более дешевых конкурирующих вариантов.

Об этом сообщил 9to5google.

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Почему изменятся цены на смартфоны

Достаточно надежный источник Digital Chat Station на днях сообщил, что цена на будущий Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm будет завышена. А именно более высокая стоимость предыдущей модели Snapdragon 8 Gen 2 является одной из причин того, что последние устройства Samsung стоят немного дороже на некоторых рынках.

Однако в случае Snapdragon 8 Gen 3 эта стоимость, вероятно, настолько высока, что некоторые производители Android рассматривают другие пути выпуска 2024 года.

Какие варианты снижения цен

Некоторые изготовители планируют использовать Snapdragon 8 Gen 2 вместо новейшей разработки. Остальные рассматривают возможность использования чипов от MediaTek. Особенно, если MediaTek Dimensity 9300, конкурент Snapdragon 8 Gen 3, дебютирует в октябре, как утверждается, с четырьмя ядрами Cortex-X4 и четырьмя ядрами Cortex-A720 вместе с новейшим графическим процессором Immortalis и поддержкой до 9,6 Гбит/с и LPDDR5T.

В свою очередь, Qualcomm планирует анонсировать Snapdragon 8 Gen 3 также в октябре, хотя не исключено, что событие может быть отложено или перенесено.

Ранее мы сообщали, что вышел новый прозрачный смартфон Nothing Phone (2). Также писали, когда дебютирует новый OnePlus 12 и сколько он обойдется.

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