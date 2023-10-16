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Xiaomi 13T Pro проти Samsung Galaxy S23 FE: який смартфон краще обрати

16 жовтня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi 13T Pro проти Samsung Galaxy S23 FE: який смартфон краще обрати
Обидва смартфони позиціонуються як преміальні гаджети середнього класу. Фото: nextpit.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Samsung Galaxy S23 FE та Xiaomi 13T Pro розраховані на широку аудиторію. Розглянемо плюси та мінуси цих пристроїв, щоб потенційні покупці могли ухвалити обґрунтоване рішення.

Порівняння двох смартфонів здійснили експерти Gizmochina.

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Xiaomi 13T Pro

Фото: hardwarezone.com

Переваги

  • Кращий чіпсет — MediaTek Dimensity 9200+ проти Samsung Exynos 2200 або Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 у Galaxy S23 FE.
  • Більша оперативка та накопичувачі — 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ проти 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ.
  • Більший акумулятор та швидша зарядка — батарея 5000 мАг з зарядкою 120 Вт проти 4500 мАг з зарядкою 25 Вт.
  • Краща камера — потрійна 50 + 50 + 12 МП проти 50 + 8 + 12 МП.

Недоліки

  • Немає бездротової зарядки.

Samsung Galaxy S23 FE

Фото: gadgets360.com

Переваги

  • Компактні розміри — 158 x 76.5 x 8.2 мм проти 162.2 x 75.7 x 8.5 мм у Xiaomi 13T Pro.
  • Бездротова зарядка.
  • Краща селфі-камера — фронтальна камера на 10 МП з широким динамічним діапазоном та інтелектуальним автофокусуванням гарантує, що селфі вийдуть чіткими та яскравими.
  • Додаткова eSIM.

Недоліки

  • Посереднє апаратне забезпечення.

Порівняння цін на Xiaomi 13T Pro та Samsung Galaxy S23 FE

Ціна Galaxy S23 FE починається від 600 доларів, адже пристрій позиціонується як преміальний гаджет середнього класу. Він має ціну, яка забезпечує флагманський досвід без флагманської вартості.

Призначений для тих, хто бажає отримати високоякісні функції та надійну роботу без зайвих витрат.

Ціна Xiaomi 13T Pro починається від 645 доларів.

Він позиціонується в аналогічному сегменті ринку, але має тенденцію до більш преміальної цінової категорії. Така ціна виправдана першокласними технічними характеристиками.

Призначений для тих, хто шукає найновіші функції та найкращу продуктивність та готові платити більше за пристрій, який виділяється на тлі інших.

Раніше ми писали, хто — iPhone чи Samsung — переміг у перегонах на швидкість. Також ми представили ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році.

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