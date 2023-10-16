Xiaomi 13T Pro против Samsung Galaxy S23 FE: какой смартфон лучше выбрать

Оба смартфона позиционируются как премиальные гаджеты среднего класса. Фото: nextpit.com

Samsung Galaxy S23 FE и Xiaomi 13T Pro рассчитаны на широкую аудиторию. Рассмотрим плюсы и минусы этих устройств, чтобы потенциальные покупатели могли принять обоснованное решение.

Сравнение двух смартфонов осуществили эксперты Gizmochina.

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Xiaomi 13T Pro

Фото: hardwarezone.com

Преимущества

Лучший чипсет — MediaTek Dimensity 9200+ против Samsung Exynos 2200 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в Galaxy S23 FE.

Большая оперативная память и накопители — 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ против 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ.

Больший аккумулятор и более быстрая зарядка — батарея 5000 мАч с зарядкой 120 Вт против 4500 мАч с зарядкой 25 Вт.

Лучшая камера — тройная 50+50+12 МП против 50+8+12 МП.

Недостатки

Нет беспроводной зарядки.

Samsung Galaxy S23 FE

Фото: gadgets360.com

Преимущества

Компактные размеры — 158 x 76.5 x 8.2 мм против 162.2 x 75.7 x 8.5 мм у Xiaomi 13T Pro.

Беспроводная зарядка.

Лучшая селфи-камера — фронтальная камера на 10 МП с широким динамическим диапазоном и интеллектуальной автофокусировкой гарантирует, что селфи получатся четкими и яркими.

Дополнительная eSIM.

Недостатки

Среднее аппаратное обеспечение.

Сравнение цен на Xiaomi 13T Pro и Samsung Galaxy S23 FE

Цена Galaxy S23 FE начинается от 600 долларов, ведь устройство позиционируется как премиальный гаджет среднего класса. Она имеет цену, которая обеспечивает флагманский опыт без флагманской стоимости.

Предназначен для тех, кто хочет получить высококачественные функции и надежную работу без лишних затрат.

Цена Xiaomi 13T Pro начинается от 645 долларов.

Он позиционируется в аналогичном сегменте рынка, но имеет тенденцию к более премиальной ценовой категории. Такая цена оправдана первоклассными техническими характеристиками.

Предназначен для тех, кто ищет новейшие функции, лучшую производительность и готовы платить больше за устройство, которое выделяется на фоне других.

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