Відмінності між Xiaomi 13T Pro та Xiaomi 13T коштують 200 євро. Фото: comfy.ua

Xiaomi 13T і 13T Pro дуже схожі між собою. Є кілька відмінностей, які надають Xiaomi 13T Pro преміальність та ціну, а чи скористатися ними — вирішувати покупцям.

Про це написав GSMarena.

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Xiaomi 13T і 13T Pro мають ідентичний дизайн, а також схожі за розміром і вагою. Обидва смартфони водонепроникні, захищені від пилу та води за стандартом IP68.

Дисплей

Xiaomi 13T і 13T Pro мають однакові дисплеї — 6,67-дюймові AMOLED-екрани CrystalRes з роздільною здатністю 1 220 x 2 712 пікселів, частотою оновлення 144 Гц, 12-бітною глибиною кольору і підтримкою потокового мовлення HDR10+ і Dolby Vision.

Автономна робота

Xiaomi 13T і 13T Pro оснащені акумуляторами місткістю 5000 мАг. Але 13T пропонує на годину більше для перегляду вебсторінок, й на 5 годин — для голосових дзвінків.

Швидкість заряджання

Одна з основних відмінностей між телефонами. 13T підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт, а 13T Pro має підтримку HyperCharge потужністю 120 Вт.

Продуктивність

Друга основна відмінність. Адже 13T працює на чипі Dimensity 8200 Ultra, а 13T Pro використовує топовий чіпсет Dimensity 9200+. До того ж 13T Pro отримав найсучасніше апаратне забезпечення, графіку вищого класу та краще ядро штучного інтелекту.

Камери

13T і 13T Pro мають ідентичні камери. На задній панелі: основна 50 МП OIS, 50 МП 2х телефото та 12-МП ультраширококутна. Фронтальна камера на 20 МП.

Єдина відмінність між 13T і 13T Pro полягає в можливостях зйомки відео. 13T Pro підтримує 8K24 (основна) і 4K60 (основна, теле-), а також 4K30 (надширококутна). У 13T максимальна роздільна здатність усіх задніх камер — 4K30.

Xiaomi 13T Pro проти Xiaomi 13T: що купити

13T за 500 євро і 13T Pro за 700 євро досить схожі та пропонують флагманський дизайн і збірку. Але є кілька помітних відмінностей.

13T пропонує достатньо пристойну продуктивність, і навіть сучасні ігри будуть працювати плавно і добре, але Xiaomi 13T Pro має процесор флагманського класу, графіку, чипи зберігання даних і навіть підтримку Wi-Fi 7

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