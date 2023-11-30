Xiaomi 13T Pro против Xiaomi 13T: что купить

Различия между Xiaomi 13T Pro и Xiaomi 13T стоят 200 евро. Фото: comfy.ua

Xiaomi 13T и 13T Pro очень схожи между собой. Есть несколько отличий, которые придают Xiaomi 13T Pro премиальность и цену, а воспользоваться ими или нет — решать покупателям.

Об этом пишет GSMarena.

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Xiaomi 13T и 13T Pro имеют идентичный дизайн, а также схожи по размеру и весу. Оба смартфона водонепроницаемы, защищены от пыли и воды по стандарту IP68.

Дисплей

Xiaomi 13T и 13T Pro имеют одинаковые дисплеи — 6,67-дюймовые AMOLED-экраны CrystalRes с разрешением 1220 x 2712 пикселей, частотой обновления 144 Гц, 12-битной глубиной цвета и поддержкой потокового вещания.

Автономная работа

Xiaomi 13T и 13T Pro оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч. Но 13T предлагает на час больше для просмотра веб-страниц, и на 5 часов — для голосовых звонков.

Скорость зарядки

Одно из основных отличий между телефонами. 13T поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, а 13T Pro имеет поддержку HyperCharge мощностью 120 Вт.

Производительность

Второе основное отличие. 13T работает на чипе Dimensity 8200 Ultra, а 13T Pro использует топовый чипсет Dimensity 9200+. К тому же 13T Pro получил современное аппаратное обеспечение, графику высшего класса и лучшее ядро искусственного интеллекта.

Камеры

13T и 13T Pro имеют схожие камеры. На задней панели: основная 50 МП OIS, 50 МП 2х телефото и 12 МП ультраширокоугольная. Фронтальная камера на 20 МП.

Единственное отличие между 13T и 13T Pro заключается в возможностях съемки видео. 13T Pro поддерживает 8K24 (основная) и 4K60 (основная, теле-), а также 4K30 (сверхширокоугольная). У 13T максимальное разрешение всех задних камер — 4K30.

Xiaomi 13T Pro против Xiaomi 13T: купить

13T за 500 евро и 13T Pro за 700 евро достаточно схожи и предлагают флагманский дизайн и сборку. Но есть несколько заметных отличий.

13T предлагает достаточно приличную производительность, и даже современные игры будут работать плавно и хорошо, но Xiaomi 13T Pro имеет процессор флагманского класса, графику, чипы хранения данных и даже поддержку Wi-Fi 7

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