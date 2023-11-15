Xiaomi 15 — названі деякі характеристики майбутнього смартфона
Очікується, що Xiaomi 15 буде представлений наприкінці 2024 року. Але вже сьогодні стали відомі деякі майбутні характеристики смартфона.
Про це написав ITechua.
Повідомляється, що Xiaomi 15 встановить новий стандарт у дизайні смартфонів та стане одним з найбільш естетично привабливих пристроїв на ринку.
Найвужчі рамки
Засновник Xiaomi Лей Цзюнь в соціальній мережі Weibo похвалився фотографіями Xiaomi 14 разом з iPhone 15 Pro Max. На фото видно, що Xiaomi 14 вже досяг дивовижного рівня вузькості рамок телефона: 1,61 мм із трьох сторін та 1,71 мм знизу.
Користувачі спитали про плани зробити рамки ще вужчими в Xiaomi 15. На що Цзюнь відповів, що компанія докладе всіх зусиль для досягнення таких показників.
Характеристики та ціни
Подейкують, що Xiaomi 15 отримає найновітніший на той час чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.
Xiaomi 14 стане останнім флагманом серії, ціна якого починається з 552 доларів, позаяк компанія планує створювати дорожчі смартфони.
Раніше ми представили ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році. Також повідомляли, що Xiaomi випустив топовий смартгодинник Amazfit Active, який коштує 150 доларів.
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