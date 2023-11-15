Xiaomi 15: названі деякі характеристики майбутнього смартфона

Засновник Xiaomi Лей Цзюнь спільним фото смартфонів Xiaomi 14 та iPhone 15 Pro Max натякнув на майбутній дизайн пристроїв своєї компанії. Фото: Weibo

Очікується, що Xiaomi 15 буде представлений наприкінці 2024 року. Але вже сьогодні стали відомі деякі майбутні характеристики смартфона.

Про це написав ITechua.

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Повідомляється, що Xiaomi 15 встановить новий стандарт у дизайні смартфонів та стане одним з найбільш естетично привабливих пристроїв на ринку.

Найвужчі рамки

Засновник Xiaomi Лей Цзюнь в соціальній мережі Weibo похвалився фотографіями Xiaomi 14 разом з iPhone 15 Pro Max. На фото видно, що Xiaomi 14 вже досяг дивовижного рівня вузькості рамок телефона: 1,61 мм із трьох сторін та 1,71 мм знизу.

Користувачі спитали про плани зробити рамки ще вужчими в Xiaomi 15. На що Цзюнь відповів, що компанія докладе всіх зусиль для досягнення таких показників.

Характеристики та ціни

Подейкують, що Xiaomi 15 отримає найновітніший на той час чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Xiaomi 14 стане останнім флагманом серії, ціна якого починається з 552 доларів, позаяк компанія планує створювати дорожчі смартфони.

Раніше ми представили ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році. Також повідомляли, що Xiaomi випустив топовий смартгодинник Amazfit Active, який коштує 150 доларів.