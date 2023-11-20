Xiaomi 14 Pro проти Vivo X100 Pro: що купити

Вибір між телефонами залежить від того, які аспекти смартфона є найбільш важливими для користувача. Фото: Ultra Comparison

Xiaomi 14 Pro та Vivo X100 Pro є флагманськими моделями своїх брендів. Вони мають приблизно однакові ціни, то чим відрізняються ці телефони?

Про це написав GizmoChina.

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Дизайн

Xiaomi 14 Pro має розміри 161,4 x 75,3 x 8,5 мм та вагу 223 грами. Ергономіка забезпечує зручне захоплення, що робить його зручним для тривалого використання.

Vivo X100 Pro з розмірами 164,1 x 75,3 x 8,9 мм і вагою 221 грам також може похвалитися високою якістю збірки.

Дисплей

Xiaomi 14 Pro оснащений 6,73-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Quad HD+ 1440 x 3200 пікселів.

Vivo X100 Pro маж трохи більший 6,78-дюймовим AMOLED-дисплей, але з роздільною здатністю Full HD+ 1260 x 2800 пікселів.

Vivo може не зрівнятися з Xiaomi за щільністю пікселів, але й він теж забезпечує насичені кольори.

Технічні характеристики

Xiaomi 14 Pro працює на новому потужному чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Завдяки 8-ядерному процесору з тактовою частотою 3,3 ГГц, він добре оснащений для роботи з вимогливими програмами та багатозадачністю.

Vivo X100 Pro отримав чип MediaTek Dimensity 9300, який також забезпечує високу продуктивність. Його 8-ядерний процесор працює на частоті 3,25 ГГц, що забезпечує безперебійну роботу з різними завданнями.

Обидва телефони працюють на Android 14, причому Xiaomi 14 Pro оснащений HyperOS, а Vivo X100 Pro — Funtouch OS. Причому HyperOS — більш просунута персоналізація Android.

Смартфони пропонують схожі можливості підключення, зокрема Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4 та 5G.

Камера

Xiaomi 14 Pro має потрійну камеру з усіма 50 МП датчиками, пропонуючи універсальність у фотографуванні. Особливої уваги заслуговує змінна діафрагма основної камери f/1.4-4.0, яка забезпечує виняткову продуктивність в різних умовах освітлення.

Vivo X100 Pro також отримав потрійну камеру з роздільною здатністю 50 МП, основний датчик якої вирізняється своїми можливостями для зйомки в умовах низької освітленості.

Акумулятор

Xiaomi 14 Pro оснащений акумулятором 4880 мАг, що підтримує швидку зарядку 120 Вт і швидку бездротову зарядку 50 Вт.

Vivo X100 Pro поставляється з акумулятором 5260 мАг або 5400 мАг та підтримує швидку зарядку на 100 Вт і швидку бездротову зарядку на 50 Вт. Це дає йому невелику перевагу з точки зору часу автономної роботи.

Xiaomi 14 Pro проти Vivo X100 Pro: що купити

Ціна смартфонів починається приблизно від 750 доларів.

Xiaomi 14 Pro вирізняється якістю дисплея та швидкою зарядкою.

Vivo X100 Pro пропонує трохи більшу батарею та вражаючу якість камери.

Вибір між ними залежить від того, які аспекти смартфона є найбільш важливими для користувача.

Раніше ми писали, що Xiaomi відмовляється від Android та переходить на власну операційну систему HyperOS. Також представляли ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році.