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Xiaomi 14 Pro проти Vivo X100 Pro — який смартфон обрати

20 листопада 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi 14 Pro проти Vivo X100 Pro: що купити
Вибір між телефонами залежить від того, які аспекти смартфона є найбільш важливими для користувача. Фото: Ultra Comparison
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Xiaomi 14 Pro та Vivo X100 Pro є флагманськими моделями своїх брендів. Вони мають приблизно однакові ціни, то чим відрізняються ці телефони?

Про це написав GizmoChina.

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Дизайн

  • Xiaomi 14 Pro має розміри 161,4 x 75,3 x 8,5 мм та вагу 223 грами. Ергономіка забезпечує зручне захоплення, що робить його зручним для тривалого використання.
  • Vivo X100 Pro з розмірами 164,1 x 75,3 x 8,9 мм і вагою 221 грам також може похвалитися високою якістю збірки.

Дисплей

  • Xiaomi 14 Pro оснащений 6,73-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Quad HD+ 1440 x 3200 пікселів.
  • Vivo X100 Pro маж трохи більший 6,78-дюймовим AMOLED-дисплей, але з роздільною здатністю Full HD+ 1260 x 2800 пікселів.
  • Vivo може не зрівнятися з Xiaomi за щільністю пікселів, але й він теж забезпечує насичені кольори.

Технічні характеристики

  • Xiaomi 14 Pro працює на новому потужному чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Завдяки 8-ядерному процесору з тактовою частотою 3,3 ГГц, він добре оснащений для роботи з вимогливими програмами та багатозадачністю.
  • Vivo X100 Pro отримав чип MediaTek Dimensity 9300, який також забезпечує високу продуктивність. Його 8-ядерний процесор працює на частоті 3,25 ГГц, що забезпечує безперебійну роботу з різними завданнями.
  • Обидва телефони працюють на Android 14, причому Xiaomi 14 Pro оснащений HyperOS, а Vivo X100 Pro — Funtouch OS. Причому HyperOS — більш просунута персоналізація Android.
  • Смартфони пропонують схожі можливості підключення, зокрема Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4 та 5G.

Камера

  • Xiaomi 14 Pro має потрійну камеру з усіма 50 МП датчиками, пропонуючи універсальність у фотографуванні. Особливої уваги заслуговує змінна діафрагма основної камери f/1.4-4.0, яка забезпечує виняткову продуктивність в різних умовах освітлення.
  • Vivo X100 Pro також отримав потрійну камеру з роздільною здатністю 50 МП, основний датчик якої вирізняється своїми можливостями для зйомки в умовах низької освітленості.

Акумулятор

  • Xiaomi 14 Pro оснащений акумулятором 4880 мАг, що підтримує швидку зарядку 120 Вт і швидку бездротову зарядку 50 Вт.
  • Vivo X100 Pro поставляється з акумулятором 5260 мАг або 5400 мАг та підтримує швидку зарядку на 100 Вт і швидку бездротову зарядку на 50 Вт. Це дає йому невелику перевагу з точки зору часу автономної роботи.

Xiaomi 14 Pro проти Vivo X100 Pro: що купити

  • Ціна смартфонів починається приблизно від 750 доларів.
  • Xiaomi 14 Pro вирізняється якістю дисплея та швидкою зарядкою.
  • Vivo X100 Pro пропонує трохи більшу батарею та вражаючу якість камери.
  • Вибір між ними залежить від того, які аспекти смартфона є найбільш важливими для користувача.

Раніше ми писали, що Xiaomi відмовляється від Android та переходить на власну операційну систему HyperOS. Також представляли ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році.

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