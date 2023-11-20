Xiaomi 14 Pro против Vivo X100 Pro: что купить

Выбор между телефонами зависит от того, какие аспекты смартфона наиболее важны для пользователя. Фото: Ultra Comparison

Xiaomi 14 Pro и Vivo X100 Pro являются флагманскими моделями своих брендов. Они имеют примерно одинаковые цены, чем отличаются эти телефоны?

Об этом написал GizmoChina.

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Дизайн

Xiaomi 14 Pro имеет размеры 161,4 x 75,3 x 8,5 мм и вес 223 грамма. Эргономика обеспечивает удобный захват, что делает его удобным для длительного использования.

Vivo X100 Pro с размерами 164,1 x 75,3 x 8,9 мм и весом 221 грамм тоже может похвастаться высоким качеством сборки.

Дисплей

Xiaomi 14 Pro оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ 1440 x 3200 пикселей.

Vivo X100 Pro имеет чуть больше 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей, но с разрешением Full HD+ 1260 x 2800 пикселей.

Vivo может не сравниться с Xiaomi по плотности пикселей, но и он тоже обеспечивает насыщенные цвета.

Технические характеристики

Xiaomi 14 Pro работает на новом мощном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Благодаря 8-ядерному процессору с тактовой частотой 3,3 ГГц, он хорошо оснащен для работы с требовательными программами и многозадачностью.

Vivo X100 Pro получил чип MediaTek Dimensity 9300, который также обеспечивающий высокую производительность. Его 8-ядерный процессор работает на частоте 3,25 ГГц, что обеспечивает бесперебойную работу с разными задачами.

Оба телефона работают на Android 14, причем Xiaomi 14 Pro оснащен HyperOS, а Vivo X100 Pro — Funtouch OS. Причем HyperOS — более продвинутая персонализация Android.

Смартфоны предлагают схожие возможности подключения, включая Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4 и 5G.

Камера

Xiaomi 14 Pro обладает тройной камерой со всеми 50 МП датчиками, предлагая универсальность в фотографировании. Особого внимания заслуживает сменная диафрагма основной камеры f/1,4-4,0, которая обеспечивает исключительную производительность в различных условиях освещения.

Vivo X100 Pro также получил тройную камеру с разрешением 50 МП, основной датчик которой отличается своими возможностями для съемки в условиях низкой освещенности.

Аккумулятор

Xiaomi 14 Pro оснащен аккумулятором 4880 мАч, поддерживающим быструю зарядку 120 Вт и быструю беспроводную зарядку 50 Вт.

Vivo X100 Pro поставляется с аккумулятором 5260 мАч или 5400 мАч и поддерживает быструю зарядку на 100 Вт и быструю беспроводную зарядку на 50 Вт. Это дает ему небольшое преимущество с точки зрения времени автономной работы.

Xiaomi 14 Pro против Vivo X100 Pro: купить

Цена смартфонов начинается примерно от 750 долларов.

Xiaomi 14 Pro отличается качеством дисплея и быстрой зарядкой.

Vivo X100 Pro предлагает немного большую батарею и поразительное качество камеры.

Выбор между ними зависит от того, какие аспекты смартфона наиболее важны для пользователя.

Ранее мы писали, что Xiaomi отказывается от Android и переходит на свою операционную систему HyperOS. Также представляли ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году.