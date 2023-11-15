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Xiaomi 15 — названы некоторые характеристики будущего смартфона

15 ноября 2023 20:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi 15: названы некоторые характеристики будущего смартфона
Основатель Xiaomi Лей Цзюнь совместным фото смартфонов Xiaomi 14 и iPhone 15 Pro Max намекнул на будущий дизайн устройств своей компании. Фото: Weibo
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Ожидается, что Xiaomi 15 будет представлена в конце 2024 года. Но уже сегодня стали известны некоторые будущие характеристики смартфона.

Об этом написал ITechua.

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Самые узкие рамки

Основатель Xiaomi Лей Цзюнь в социальной сети Weibo похвалился фотографиями Xiaomi 14 вместе с iPhone 15 Pro Max. На фото видно, что Xiaomi 14 уже добился потрясающего уровня узости рамок телефона: 1.61 мм с трех сторон и 1.71 мм снизу.

Пользователи спросили о планах сделать рамки еще уже в Xiaomi 15. На что Цзюнь ответил, что компания приложит все усилия для достижения таких показателей.

Характеристики и цены

Поговаривают, что Xiaomi 15 получит новейший к тому времени чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Xiaomi 14 станет последним флагманом серии, цена которого начинается с 552 долларов, так как компания планирует создавать более дорогие смартфоны.

Ранее мы представили ТОП 5 самых лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году. Также сообщали, что Xiaomi выпустил топовые смарт-часы Amazfit Active, которые стоят 150 долларов.

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