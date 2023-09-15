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Xiaomi Redmi Note 13: що відомо про смартфон перед офіційним запуском 21 вересня

15 вересня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi Redmi Note 13: що відомо про смартфон перед офіційним запуском 21 вересня
Redmi Note 13 покажуть вже за тиждень. Фото: gizchina.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Xiaomi оголосила дату довгоочікуваної презентації лінійки Redmi Note 13 — вона відбудеться вже 21 вересня, коли гаджети представлять в Китаї. Світовий продаж смартфонів, за прогнозами, розпочнеться вже у 2024 році.

Попри скору презентацію пристрою, витоків про лінійку Redmi Note 13 не так вже й багато. Відомо, що на офіційній презентації покажуть три нові моделі з п'яти:

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  • Redmi Note 13 5G;
  • Redmi Note 13 Pro 5G;
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Redmi Note 13 5G матиме:

  • процесор MediaTek;
  • потрійну основну камеру 50 МП, 64 МП та 108 МП в залежності від регіону.

Redmi Note 13 Pro 5G матиме:

  • процесор MediaTek;
  • основну камеру Samsung ISOCELL HP3 200 МП;
  • ширококутний об'єктив 8 МП;
  • макромодуль 2 МП;
  • 16 МП фронтальну камеру.

Подробиць про Redmi Note 13 Pro+ 5G немає, але відомо, що він буде поліпшеною версією Redmi Note 13 Pro 5G.

Раніше Xiaomi випустила складаний смартфон Mix Fold 3. Також компанія випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з потужними характеристиками.

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