Xiaomi Redmi Note 13: що відомо про смартфон перед офіційним запуском 21 вересня

Redmi Note 13 покажуть вже за тиждень. Фото: gizchina.com

Xiaomi оголосила дату довгоочікуваної презентації лінійки Redmi Note 13 — вона відбудеться вже 21 вересня, коли гаджети представлять в Китаї. Світовий продаж смартфонів, за прогнозами, розпочнеться вже у 2024 році.

Попри скору презентацію пристрою, витоків про лінійку Redmi Note 13 не так вже й багато. Відомо, що на офіційній презентації покажуть три нові моделі з п'яти:

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Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Redmi Note 13 5G матиме:

процесор MediaTek;

потрійну основну камеру 50 МП, 64 МП та 108 МП в залежності від регіону.

Redmi Note 13 Pro 5G матиме:

процесор MediaTek;

основну камеру Samsung ISOCELL HP3 200 МП;

ширококутний об'єктив 8 МП;

макромодуль 2 МП;

16 МП фронтальну камеру.

Подробиць про Redmi Note 13 Pro+ 5G немає, але відомо, що він буде поліпшеною версією Redmi Note 13 Pro 5G.

Раніше Xiaomi випустила складаний смартфон Mix Fold 3. Також компанія випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з потужними характеристиками.