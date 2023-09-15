Xiaomi Redmi Note 13: що відомо про смартфон перед офіційним запуском 21 вересня
Xiaomi оголосила дату довгоочікуваної презентації лінійки Redmi Note 13 — вона відбудеться вже 21 вересня, коли гаджети представлять в Китаї. Світовий продаж смартфонів, за прогнозами, розпочнеться вже у 2024 році.
Попри скору презентацію пристрою, витоків про лінійку Redmi Note 13 не так вже й багато. Відомо, що на офіційній презентації покажуть три нові моделі з п'яти:
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G.
Redmi Note 13 5G матиме:
- процесор MediaTek;
- потрійну основну камеру 50 МП, 64 МП та 108 МП в залежності від регіону.
Redmi Note 13 Pro 5G матиме:
- процесор MediaTek;
- основну камеру Samsung ISOCELL HP3 200 МП;
- ширококутний об'єктив 8 МП;
- макромодуль 2 МП;
- 16 МП фронтальну камеру.
Подробиць про Redmi Note 13 Pro+ 5G немає, але відомо, що він буде поліпшеною версією Redmi Note 13 Pro 5G.
Раніше Xiaomi випустила складаний смартфон Mix Fold 3. Також компанія випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з потужними характеристиками.