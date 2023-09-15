Xiaomi Redmi Note 13: что известно о смартфоне перед официальным запуском 21 сентября

Redmi Note 13 покажут уже через неделю. Фото: gizchina.com

Xiaomi объявила дату долгожданной презентации линейки Redmi Note 13 — она состоится уже 21 сентября, когда гаджеты представят в Китае. Мировая продажа смартфонов, по прогнозам, начнется уже в 2024 году.

Несмотря на скорую презентацию устройств, утечек о линейке Redmi Note 13 не так уж много. Известно, что на официальной презентации покажут три новых модели из пяти:

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Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro 5G.

Redmi Note 13 5G будет иметь:

процессор MediaTek;

тройную основную камеру 50 МП, 64 МП и 108 МП в зависимости от региона.

Redmi Note 13 Pro 5G будет иметь:

процессор MediaTek;

основную камеру Samsung ISOCELL HP3 200 МП;

широкоугольный объектив 8 МП;

макромодуль 2 МП;

16 МП передней камеры.

Подробностей о Redmi Note 13 Pro+ 5G нет, но известно, что он будет улучшенной версией Redmi Note 13 Pro 5G.

Ранее Xiaomi выпустила складывающийся смартфон Mix Fold 3. Также компания выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с мощными характеристиками.