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Xiaomi Redmi Note 13: что известно о смартфоне перед официальным запуском 21 сентября

15 сентября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi Redmi Note 13: что известно о смартфоне перед официальным запуском 21 сентября
Redmi Note 13 покажут уже через неделю. Фото: gizchina.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Xiaomi объявила дату долгожданной презентации линейки Redmi Note 13 — она состоится уже 21 сентября, когда гаджеты представят в Китае. Мировая продажа смартфонов, по прогнозам, начнется уже в 2024 году.

Несмотря на скорую презентацию устройств, утечек о линейке Redmi Note 13 не так уж много. Известно, что на официальной презентации покажут три новых модели из пяти:

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  • Redmi Note 13 5G;
  • Redmi Note 13 Pro 5G;
  • Redmi Note 13 Pro 5G.

Redmi Note 13 5G будет иметь:

  • процессор MediaTek;
  • тройную основную камеру 50 МП, 64 МП и 108 МП в зависимости от региона.

Redmi Note 13 Pro 5G будет иметь:

  • процессор MediaTek;
  • основную камеру Samsung ISOCELL HP3 200 МП;
  • широкоугольный объектив 8 МП;
  • макромодуль 2 МП;
  • 16 МП передней камеры.

Подробностей о Redmi Note 13 Pro+ 5G нет, но известно, что он будет улучшенной версией Redmi Note 13 Pro 5G.

Ранее Xiaomi выпустила складывающийся смартфон Mix Fold 3. Также компания выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с мощными характеристиками.

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