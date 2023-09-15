Xiaomi Redmi Note 13: что известно о смартфоне перед официальным запуском 21 сентября
Xiaomi объявила дату долгожданной презентации линейки Redmi Note 13 — она состоится уже 21 сентября, когда гаджеты представят в Китае. Мировая продажа смартфонов, по прогнозам, начнется уже в 2024 году.
Несмотря на скорую презентацию устройств, утечек о линейке Redmi Note 13 не так уж много. Известно, что на официальной презентации покажут три новых модели из пяти:
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 Pro 5G.
Redmi Note 13 5G будет иметь:
- процессор MediaTek;
- тройную основную камеру 50 МП, 64 МП и 108 МП в зависимости от региона.
Redmi Note 13 Pro 5G будет иметь:
- процессор MediaTek;
- основную камеру Samsung ISOCELL HP3 200 МП;
- широкоугольный объектив 8 МП;
- макромодуль 2 МП;
- 16 МП передней камеры.
Подробностей о Redmi Note 13 Pro+ 5G нет, но известно, что он будет улучшенной версией Redmi Note 13 Pro 5G.
Ранее Xiaomi выпустила складывающийся смартфон Mix Fold 3. Также компания выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с мощными характеристиками.