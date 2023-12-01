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Xiaomi випустила смартфон з 24 ГБ оперативки в партнерстві з Lamborghini

1 грудня 2023 19:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi випустила смартфон з 24 ГБ оперативки в партнерстві з Lamborghini
Дизайн телефону відсилає до гострих ліній гоночного авто Lamborghini. Фото: gizchina.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Redmi (суббренд Xiaomi) презентував нові смартфони K70, K70 Pro та K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse. Остання модель має аналогічні технічні характеристики, але відрізняється ексклюзивним гоночним дизайном.

Про це написав GizChina.

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Характеристики Redmi K70 та Redmi K70 Pro

  • OLED-дисплей 2K з піковою яскравістю до 4000 ніт.
  • Вбудований в екран сканер пальця.
  • ІЧ-порт для управління побутовою технікою.
  • Акумулятор місткістю 5000 мАг.
  • Швидка зарядка 120 Вт.
  • Основна камера 50 МП.
  • До 1 ТБ накопичувача.
  • Стереодинаміки з Dolby Atmos.
  • Вологозахист IP68.

Різниця між Redmi K70 та Redmi K70 Pro

  • K70 отримав чипсет Snapdragon 8 Gen 2, ширококутний об'єктив 8 МП та макродатчик 2 МП.
  • K70 Pro оснащений новітнім процесором Snapdragon 8 Gen 3, ширококутним об'єктивом 12 МП та телеоб'єктивом 50 МП.

Чим відрізняється Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse

Окрім зовнішнього вигляду телефон нічим не відрізняється від Redmi K70 Pro.

Він отримав двоколірний дизайн з зеленим або жовтим і карбоновим покриттям.

Острівець камери має вигляд перевернутого опуклого п'ятикутника, що нагадує гострі лінії Lamborghini.

Ціни на смартфони

  • Redmi K70 — 2499 юанів (12 900 грн).
  • Redmi K70 Pro — 3299 юанів (16 900 грн).
  • Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse — ціна ще не підтверджена, ймовірно, цей варіант буде ексклюзивним для Китаю.

Раніше ми представляли ТОП 10 кращих телефонів Android наприкінці 2023 року. Також інсайдери назвали названі деякі характеристики майбутнього флагмана Xiaomi 15.

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