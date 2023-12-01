Xiaomi выпустила смартфон с 24 ГБ оперативной памяти в партнерстве с Lamborghini

Дизайн телефона отсылает к острым линиям гоночного авто Lamborghini. Фото: gizchina.com

Redmi (суббренд Xiaomi) представил новые смартфоны K70, K70 Pro и K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse. Последняя модель обладает аналогичными техническими характеристиками, но отличается эксклюзивным гоночным дизайном.

Об этом написал GizChina.

Читайте также:

Характеристики Redmi K70 и Redmi K70 Pro

OLED-дисплей 2K с пиковой яркостью до 4000 нит.

Встроенный в экран сканер пальца.

ИК-порт для управления бытовой техникой.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Быстрая зарядка 120 Вт.

Основная камера 50 МП.

До 1 ТБ накопителя.

Стереодинамики из Dolby Atmos.

Влагозащита IP68.

Разница между Redmi K70 и Redmi K70 Pro

K70 получил чипсет Snapdragon 8 Gen 2, широкоугольный объектив 8 МП и макродатчик 2 МП.

K70 Pro оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, широкоугольным объективом 12 МП и телеобъективом 50 МП.

Чем отличается Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse

Кроме внешнего вида, телефон ничем не отличается от Redmi K70 Pro.

Он получил двухцветный дизайн с зеленым или желтым и карбоновым покрытием.

Островок камеры имеет вид перевернутого выпуклого пятиугольника, напоминающего острые линии Lamborghini.

Цены на смартфоны

Redmi K70 — 2499 юаней (12 900 грн).

Redmi K70 Pro — 3299 юаней (16 900 грн).

Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse — цена еще не подтверждена, вероятно, этот вариант будет эксклюзивным для Китая.

Ранее мы представляли ТОП 10 лучших телефонов Android в конце 2023 года. Также инсайдеры назвали некоторые характеристики будущего флагмана Xiaomi 15.