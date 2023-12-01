Xiaomi выпустила смартфон с 24 ГБ оперативной памяти в партнерстве с Lamborghini
Redmi (суббренд Xiaomi) представил новые смартфоны K70, K70 Pro и K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse. Последняя модель обладает аналогичными техническими характеристиками, но отличается эксклюзивным гоночным дизайном.
Об этом написал GizChina.
Характеристики Redmi K70 и Redmi K70 Pro
- OLED-дисплей 2K с пиковой яркостью до 4000 нит.
- Встроенный в экран сканер пальца.
- ИК-порт для управления бытовой техникой.
- Аккумулятор емкостью 5000 мАч.
- Быстрая зарядка 120 Вт.
- Основная камера 50 МП.
- До 1 ТБ накопителя.
- Стереодинамики из Dolby Atmos.
- Влагозащита IP68.
Разница между Redmi K70 и Redmi K70 Pro
- K70 получил чипсет Snapdragon 8 Gen 2, широкоугольный объектив 8 МП и макродатчик 2 МП.
- K70 Pro оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, широкоугольным объективом 12 МП и телеобъективом 50 МП.
Чем отличается Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse
Кроме внешнего вида, телефон ничем не отличается от Redmi K70 Pro.
Он получил двухцветный дизайн с зеленым или желтым и карбоновым покрытием.
Островок камеры имеет вид перевернутого выпуклого пятиугольника, напоминающего острые линии Lamborghini.
Цены на смартфоны
- Redmi K70 — 2499 юаней (12 900 грн).
- Redmi K70 Pro — 3299 юаней (16 900 грн).
- Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse — цена еще не подтверждена, вероятно, этот вариант будет эксклюзивным для Китая.
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