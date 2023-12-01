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Xiaomi выпустила смартфон с 24 ГБ оперативной памяти в партнерстве с Lamborghini

1 декабря 2023 19:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi выпустила смартфон с 24 ГБ оперативной памяти в партнерстве с Lamborghini
Дизайн телефона отсылает к острым линиям гоночного авто Lamborghini. Фото: gizchina.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Redmi (суббренд Xiaomi) представил новые смартфоны K70, K70 Pro и K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse. Последняя модель обладает аналогичными техническими характеристиками, но отличается эксклюзивным гоночным дизайном.

Об этом написал GizChina.

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Характеристики Redmi K70 и Redmi K70 Pro

  • OLED-дисплей 2K с пиковой яркостью до 4000 нит.
  • Встроенный в экран сканер пальца.
  • ИК-порт для управления бытовой техникой.
  • Аккумулятор емкостью 5000 мАч.
  • Быстрая зарядка 120 Вт.
  • Основная камера 50 МП.
  • До 1 ТБ накопителя.
  • Стереодинамики из Dolby Atmos.
  • Влагозащита IP68.

Разница между Redmi K70 и Redmi K70 Pro

  • K70 получил чипсет Snapdragon 8 Gen 2, широкоугольный объектив 8 МП и макродатчик 2 МП.
  • K70 Pro оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, широкоугольным объективом 12 МП и телеобъективом 50 МП.

Чем отличается Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse

Кроме внешнего вида, телефон ничем не отличается от Redmi K70 Pro.

Он получил двухцветный дизайн с зеленым или желтым и карбоновым покрытием.

Островок камеры имеет вид перевернутого выпуклого пятиугольника, напоминающего острые линии Lamborghini.

Цены на смартфоны

  • Redmi K70 — 2499 юаней (12 900 грн).
  • Redmi K70 Pro — 3299 юаней (16 900 грн).
  • Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse — цена еще не подтверждена, вероятно, этот вариант будет эксклюзивным для Китая.

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