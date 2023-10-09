Xiaomi выпустил топовые смарт-часы Amazfit Active, которые стоят 150 долларов
9 октября 2023 21:45
Amazfit Active — бюджетные смарт-часы с премиальными функциями. Фото: gizchina.com.ua
Смарт-часы Amazfit Active, которые производит суббренд Xiaomi, предлагают за умеренные деньги премиальный опыт. Ведь устройство оснащено 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором на 14 дней и легким корпусом.
Об этом сообщил Gizmochina.
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Характеристики Amazfit Active
- Смарт-часы имеют квадратный циферблат, напоминающий серию Apple Watch.
- Устройство весит всего 24 г без ремешков.
- На правой стороне корпуса есть кнопка для лучшего управления.
- 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 450 x 390 пикселей.
- Панель имеет отношение экрана к корпусу 73% и изогнутую форму.
- Amazfit Active имеет водонепроницаемость 5 ATM.
- Изготовитель заявляет, что устройство может работать без подзарядки до 14 дней.
- Оснащены модулем GNSS для предоставления услуг по определению местоположения, но эта функция в непрерывном режиме сокращает время работы батареи без зарядки на 16 часов.
- Пульсометр может также отслеживать уровень насыщения крови кислородом плюс другие общие показатели здоровья.
Цена и доступность
- Amazfit Active будет доступен для покупки в цветах Midnight Black и Petal Pink.
- Приобрести смарт-часы можно за 151 доллар на AliExpress.
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