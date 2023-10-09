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Xiaomi выпустил топовые смарт-часы Amazfit Active, которые стоят 150 долларов

9 октября 2023 21:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi выпустил топовые смарт-часы Amazfit Active, которые стоят 150 долларов
Amazfit Active — бюджетные смарт-часы с премиальными функциями. Фото: gizchina.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Смарт-часы Amazfit Active, которые производит суббренд Xiaomi, предлагают за умеренные деньги премиальный опыт. Ведь устройство оснащено 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором на 14 дней и легким корпусом.

Об этом сообщил Gizmochina.

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Характеристики Amazfit Active

  • Смарт-часы имеют квадратный циферблат, напоминающий серию Apple Watch.
  • Устройство весит всего 24 г без ремешков.
  • На правой стороне корпуса есть кнопка для лучшего управления.
  • 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 450 x 390 пикселей.
  • Панель имеет отношение экрана к корпусу 73% и изогнутую форму.
  • Amazfit Active имеет водонепроницаемость 5 ATM.
  • Изготовитель заявляет, что устройство может работать без подзарядки до 14 дней.
  • Оснащены модулем GNSS для предоставления услуг по определению местоположения, но эта функция в непрерывном режиме сокращает время работы батареи без зарядки на 16 часов.
  • Пульсометр может также отслеживать уровень насыщения крови кислородом плюс другие общие показатели здоровья.

Цена и доступность

  • Amazfit Active будет доступен для покупки в цветах Midnight Black и Petal Pink.
  • Приобрести смарт-часы можно за 151 доллар на AliExpress.

Ранее Apple представила сразу две модели смарт-часов нового поколения. Также мы разбирали, чем отличаются от предыдущих моделей новые Samsung Galaxy Watch 6.

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