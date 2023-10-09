Xiaomi выпустил топовые смарт-часы Amazfit Active, которые стоят 150 долларов

Amazfit Active — бюджетные смарт-часы с премиальными функциями. Фото: gizchina.com.ua

Смарт-часы Amazfit Active, которые производит суббренд Xiaomi, предлагают за умеренные деньги премиальный опыт. Ведь устройство оснащено 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором на 14 дней и легким корпусом.

Об этом сообщил Gizmochina.

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Характеристики Amazfit Active

Смарт-часы имеют квадратный циферблат, напоминающий серию Apple Watch.

Устройство весит всего 24 г без ремешков.

На правой стороне корпуса есть кнопка для лучшего управления.

1,75-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 450 x 390 пикселей.

Панель имеет отношение экрана к корпусу 73% и изогнутую форму.

Amazfit Active имеет водонепроницаемость 5 ATM.

Изготовитель заявляет, что устройство может работать без подзарядки до 14 дней.

Оснащены модулем GNSS для предоставления услуг по определению местоположения, но эта функция в непрерывном режиме сокращает время работы батареи без зарядки на 16 часов.

Пульсометр может также отслеживать уровень насыщения крови кислородом плюс другие общие показатели здоровья.

Цена и доступность

Amazfit Active будет доступен для покупки в цветах Midnight Black и Petal Pink.

Приобрести смарт-часы можно за 151 доллар на AliExpress.

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