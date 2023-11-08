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Защитная пленка на экране смартфона — нужна или нет

8 ноября 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Защитная пленка на экране смартфона — нужна или нет
Раньше экраны смартфонов разбивались при малейшем падении, поэтому нуждались в защите. Фото: ctrs.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Современное покрытие дисплеев смартфонов гораздо крепче, чем у предшественников несколько лет назад. Есть ли смысл сегодня тратиться на дополнительную защиту гаджетов?

Об этом написал Апостроф.

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6 аргументов "за"

  1. Защита гарантированно спасет от повреждений, особенно царапин.
  2. Покрытие защитит смартфон от царапин и трещин на экране.
  3. Не затасканный внешний вид телефона с покрытием повысит цену при перепродаже гаджета.
  4. Не нужно тратить дополнительные средства на замену разбитого экрана.
  5. С пленкой дисплей будет меньше отблескивать на солнце.
  6. Пленка может иметь матовый эффект, что защитит владельца смартфона от подглядывания.

4 аргумента "против"

  1. Пленка портит внешний вид гаджета, он не смотрится топовым.
  2. Чувствительность сенсорного дисплея снижается, он медленнее откликается на команды.
  3. По краям покрытия может накопиться пыль, впоследствии палец может затрагивать уголки и пленка будет отслаиваться, мешая нормальному использованию гаджета.
  4. Не радуют радужные разводы в том месте, где в самой защите появляются царапины.

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