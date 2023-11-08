Защитная пленка на экране смартфона — нужна или нет
8 ноября 2023 17:45
Раньше экраны смартфонов разбивались при малейшем падении, поэтому нуждались в защите. Фото: ctrs.com.ua
Современное покрытие дисплеев смартфонов гораздо крепче, чем у предшественников несколько лет назад. Есть ли смысл сегодня тратиться на дополнительную защиту гаджетов?
Об этом написал Апостроф.
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6 аргументов "за"
- Защита гарантированно спасет от повреждений, особенно царапин.
- Покрытие защитит смартфон от царапин и трещин на экране.
- Не затасканный внешний вид телефона с покрытием повысит цену при перепродаже гаджета.
- Не нужно тратить дополнительные средства на замену разбитого экрана.
- С пленкой дисплей будет меньше отблескивать на солнце.
- Пленка может иметь матовый эффект, что защитит владельца смартфона от подглядывания.
4 аргумента "против"
- Пленка портит внешний вид гаджета, он не смотрится топовым.
- Чувствительность сенсорного дисплея снижается, он медленнее откликается на команды.
- По краям покрытия может накопиться пыль, впоследствии палец может затрагивать уголки и пленка будет отслаиваться, мешая нормальному использованию гаджета.
- Не радуют радужные разводы в том месте, где в самой защите появляются царапины.
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