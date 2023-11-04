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Журналисты узнали, что будущий iPhone 16 получит новую кнопку на корпусе

4 ноября 2023 15:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Журналисты узнали, что будущий iPhone 16 получит новую кнопку на корпусе
Женщина с телефоном в руках. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В будущих телефонах Apple появится новая кнопка на корпусе. Вероятно, она будет во всех моделях, а не только в iPhone 16 Pro.

Об этом сообщают источники MacRumors.

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Новая кнопка для iPhone 16

Новый элемент при нажатии будет сенсорным. Он будет расположен на одном из торцов смартфона. Назначение кнопки не раскрыто, но можно догадаться.

Внутреннее название Capture Button или "Кнопка захвата" наводит на несколько догадок. Возможно, компания Apple решила встроить отдельную кнопку для спуска затвора в приложении камеры. Так было во времена кнопочных телефонов, когда Sony Ericsson и Nokia добавляли кнопки на корпусах телефонов.

Телефон Nokia N73i
Nokia N73i. Фото: Wikipedia

Напомним, Apple представит новую линейку iPhone 16 только через год, но уже сейчас достаточно инсайдов о будущих смартфонах. В частности, есть информация об ожидаемых камерах и экранах новых устройств.

Также мы писали, чтобы увеличить продажи, Apple реализует свои базовые модели по относительно более низким ценам из-за использования в смартфонах процессора предыдущего года, за исключением моделей Pro. Это привело к заметному снижению производительности устройств и острой критике компании, но ситуация изменится в 2024 году.

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