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Google вирішив очистити пошук від оптимізованого сміття — про що йдеться

28 листопада 2023 18:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Google вирішив очистити пошук від оптимізованого сміття — про що йдеться
Google. Фото: REUTERS/Eric Gaillard/Illustration/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Google представив нові інструменти для власників вебсайтів, у тому числі соціальних мереж і дискусійних форумів, які хочуть підвищити позиції свого контенту в пошуковій видачі. Вони спрямовані на часткову зміну курсу в пошуковій системі Google.

Про це повідомляє TechCrunch.

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Оптимізоване сміття

У травні Google вперше запустив новий пошуковий фільтр "Перспективи", який виділяє в результатах пошуку повідомлення з дискусійних форумів. Ця функція, яка спочатку з'явилася на мобільних пристроях, була запущена для користувачів ПК на початку листопада разом з іншими змінами в пошуку.

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Нові інструменти в Google. Фото: developers.google.com

Компанія також повідомила, що її алгоритм ранжування оновлюється, щоб підняти більше таких матеріалів від першої особи вище в результатах пошуку, щоб їх можна було швидше знайти.

"Завдяки новим інструментам Google надає вебсайтам, що розміщують матеріали від першої особи, можливість сигналізувати пошуковій системі про те, як структуровані їхні дані, щоб їхній контент відображався в результатах пошуку Google точно і "якомога повніше", — йдеться у повідомленні.

Засоби мікророзмітки ProfilePage допоможуть Google показати прямо у видачі інформацію про авторів, які публікують свій контент:

  • імена;
  • нікнейми;
  • фото профілю;
  • кількість передплатників;
  • показники популярності їхніх публікацій.

З аналізом самого контенту допоможе мікророзмітка DiscussionForumPosting і QAPage.

Засоби для тестування роботи цих інструментів з'являться в розділах Search Console і "Перевірка розширених результатів".

Нагадаємо, компанія Apple хоче прийняти стандарт обміну текстовими повідомленнями, який забезпечить більш плавний обмін між iPhone і пристроями Android. Це давно є предметом суперечок з конкурентом Google.

Також ми писали, що застосунок для навігації Google Maps вдосконалює свій функціонал і стає більше схожим на соціальну платформу. Серед оновлень з'являться покращені маршрути, реакції з емодзі та спільні списки для друзів.

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