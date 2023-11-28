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Google решил очистить поиск от оптимизированного мусора — о чем идет речь

28 ноября 2023 18:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Google решил очистить поиск от оптимизированного мусора — о чем идет речь
Google. Фото: REUTERS/Eric Gaillard/Illustration/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Google представил новые инструменты для владельцев веб-сайтов, включая социальные сети и дискуссионные форумы, которые хотят повысить позиции своего контента в поисковой выдаче. Они направлены на частичное изменение курса в поисковике Google.

Об этом сообщает TechCrunch.

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В мае Google впервые запустил новый поисковый фильтр "Перспективы", выделяющий в результатах поиска сообщения с дискуссионных форумов. Эта функция, первоначально появившаяся на мобильных устройствах, была запущена для пользователей ПК в начале ноября вместе с другими изменениями в поиске.

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Новые инструменты в Google. Фото: developers.google.com

Компания также сообщила, что ее алгоритм ранжирования обновляется, чтобы поднять большее количество таких материалов от первого лица выше в результатах поиска, чтобы их можно было быстрее найти.

"Благодаря новым инструментам Google предоставляет вебсайтам, размещающим материалы от первого лица, возможность сигнализировать поисковой системе о том, как структурированы их данные, чтобы их контент отображался в результатах поиска Google точно и "как можно полнее", — говорится в сообщении.

Средства микроразметки ProfilePage помогут Google показать прямо в выдаче информацию об авторах, публикующих свой контент:

  • имена;
  • никнеймы;
  • фото профиля;
  • количество подписчиков;
  • характеристики популярности их публикаций.

С анализом самого контента поможет микроразметка DiscussionForumPosting и QAPage.

Средства для тестирования этих инструментов появятся в разделах Search Console и "Проверка расширенных результатов".

Напомним, компания Apple хочет принять стандарт обмена текстовыми сообщениями, который обеспечит более плавный обмен между iPhone и устройствами Android. Это давно является предметом споров с конкурентом Google.

Также мы писали, что приложение для навигации Google Maps усовершенствует свой функционал и становится больше похожим на социальную платформу. Среди обновлений появятся улучшенные маршруты, реакции на эмодзи и общие списки для друзей.

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