Google решил очистить поиск от оптимизированного мусора — о чем идет речь

Google. Фото: REUTERS/Eric Gaillard/Illustration/File Photo

Google представил новые инструменты для владельцев веб-сайтов, включая социальные сети и дискуссионные форумы, которые хотят повысить позиции своего контента в поисковой выдаче. Они направлены на частичное изменение курса в поисковике Google.

Об этом сообщает TechCrunch.

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В мае Google впервые запустил новый поисковый фильтр "Перспективы", выделяющий в результатах поиска сообщения с дискуссионных форумов. Эта функция, первоначально появившаяся на мобильных устройствах, была запущена для пользователей ПК в начале ноября вместе с другими изменениями в поиске.

Новые инструменты в Google. Фото: developers.google.com

Компания также сообщила, что ее алгоритм ранжирования обновляется, чтобы поднять большее количество таких материалов от первого лица выше в результатах поиска, чтобы их можно было быстрее найти.

"Благодаря новым инструментам Google предоставляет вебсайтам, размещающим материалы от первого лица, возможность сигнализировать поисковой системе о том, как структурированы их данные, чтобы их контент отображался в результатах поиска Google точно и "как можно полнее", — говорится в сообщении.

Средства микроразметки ProfilePage помогут Google показать прямо в выдаче информацию об авторах, публикующих свой контент:

имена;

никнеймы;

фото профиля;

количество подписчиков;

характеристики популярности их публикаций.

С анализом самого контента поможет микроразметка DiscussionForumPosting и QAPage.

Средства для тестирования этих инструментов появятся в разделах Search Console и "Проверка расширенных результатов".

Напомним, компания Apple хочет принять стандарт обмена текстовыми сообщениями, который обеспечит более плавный обмен между iPhone и устройствами Android. Это давно является предметом споров с конкурентом Google.

Также мы писали, что приложение для навигации Google Maps усовершенствует свой функционал и становится больше похожим на социальную платформу. Среди обновлений появятся улучшенные маршруты, реакции на эмодзи и общие списки для друзей.