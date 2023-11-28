Google решил очистить поиск от оптимизированного мусора — о чем идет речь
Google представил новые инструменты для владельцев веб-сайтов, включая социальные сети и дискуссионные форумы, которые хотят повысить позиции своего контента в поисковой выдаче. Они направлены на частичное изменение курса в поисковике Google.
Об этом сообщает TechCrunch.
Оптимизированный мусор
В мае Google впервые запустил новый поисковый фильтр "Перспективы", выделяющий в результатах поиска сообщения с дискуссионных форумов. Эта функция, первоначально появившаяся на мобильных устройствах, была запущена для пользователей ПК в начале ноября вместе с другими изменениями в поиске.
Компания также сообщила, что ее алгоритм ранжирования обновляется, чтобы поднять большее количество таких материалов от первого лица выше в результатах поиска, чтобы их можно было быстрее найти.
"Благодаря новым инструментам Google предоставляет вебсайтам, размещающим материалы от первого лица, возможность сигнализировать поисковой системе о том, как структурированы их данные, чтобы их контент отображался в результатах поиска Google точно и "как можно полнее", — говорится в сообщении.
Средства микроразметки ProfilePage помогут Google показать прямо в выдаче информацию об авторах, публикующих свой контент:
- имена;
- никнеймы;
- фото профиля;
- количество подписчиков;
- характеристики популярности их публикаций.
С анализом самого контента поможет микроразметка DiscussionForumPosting и QAPage.
Средства для тестирования этих инструментов появятся в разделах Search Console и "Проверка расширенных результатов".
Напомним, компания Apple хочет принять стандарт обмена текстовыми сообщениями, который обеспечит более плавный обмен между iPhone и устройствами Android. Это давно является предметом споров с конкурентом Google.
Также мы писали, что приложение для навигации Google Maps усовершенствует свой функционал и становится больше похожим на социальную платформу. Среди обновлений появятся улучшенные маршруты, реакции на эмодзи и общие списки для друзей.
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