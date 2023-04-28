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Як актори з фільму: штучний інтелект перетворив героїв San Andreas на реальних людей

28 квітня 2023 18:17
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ШІ перетворив героїв GTA на реальних людей — як вони виглядають
Нейромережа зробила реалістичні фото героїв GTA: San Andreas. Фото: Новини.LIVE
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Як могли б виглядати персонажі Grand Theft Auto: San Andreas, якби вони були справжніми людьми? Над цим питанням, ймовірно, замислювався кожен фанат культової гри. Штучний інтелект зміг не тільки це "уявити", а й зобразити. 

Так один з фанатів GTA, щоб створити реалістичні зображення, використав одразу кілька нейромереж: Img2Img, AI ControlNet та RealisticVision. Свої творіння він виклав у соцмережу Reddit

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Блогер зазначив, що для основи генерації нових моделей нейромережа використовувала зображення персонажів з оригінальної гри з невеликим описанням та уточненнями від користувача.

Блогер продемонстрував, як виглядали б персонажі GTA: San Andreas, якби гра стала фільмом: 

1. Карл "Сі Джей" Джонсон

Сі Джей — один із найвідоміших персонажів відеоігор. Це перший афроамериканський протагоніст гри GTA San Andreas. В оригіналі гри його озвучував репер Young Maylay.

 

Штучний інтелект створив реалістичні фото героїв GTA: San Andreas: як вони виглядають
Герой GTA: San Andreas Карл Сіджей. Фото: Reddit/AaronGNP

2. Біг Смоук (Мелвін Харріс)

Центральний персонаж гри, старший член Grove Street Families.

 

Як виглядали б в житті герої GTA: San Andreas
Герой GTA: San Andreas Біг Смоук. Фото: Reddit/AaronGNP

3. Райдер (Ленс Вілсон)

Основний персонаж гри, високопоставлений член банди Grove Street Families та друг Карла Джонсона. Пізніше зрадник, що об'єднався з Ballas.

 

Нейромережа показала, як виглядали б в житті герої GTA: San Andreas
Герой GTA: San Andreas Райдер. Фото: Reddit/AaronGNP

4. Френк Тенпенні

Корумпований офіцер поліції Лос-Сантоса, керівник департаменту C.R.A.S.H.

 

Штучний інтелект показав, як виглядали б в житті герої GTA: San Andreas
Герой GTA: San Andreas Френк Тенпенні. Фото: Reddit/AaronGNP

5. Шон "Світ" Джонсон

Лідер Grove Street Families та старший брат Карла Джонсона.

 

Фото героїв GTA: San Andreas від ШІ
Герой GTA: San Andreas Світ Джонсон. Фото: Reddit/AaronGNP

6. Каталіна

Каталіна — кузина ватажка Varrios Los Aztecas Цезаря Віалпандо. Її озвучує Синтія Фаррелл. У GTA III вона головний антагоніст, лідер Колумбійського картелю, а GTA San Andreas грає роль допоміжного героя. Тут вона чинить злочини в Red County.

 

ШІ зобразив реалістичні версії героїв GTA
Герой GTA: San Andreas Каталіна. Фото: Reddit/AaronGNP

7. Містер Правда

Правда, веде справи з офіцером Френком Тенпенні. Є босом у кількох місіях. Саме Правда наводить Карла у Сан-Фієрро. Має фургон Mothership.

 

Нейромережа зобразила реалістичні версії героїв GTA
Герой GTA: San Andreas Містер Правда. Фото: Reddit/AaronGNP

8. Ву Зі Му

Лідер Тріад Сан-Фієрро та близький друг Карла Джонсона, який базується в Чайнатауні та Лас-Вентурасі, де купує нещодавно відкрите казино "The Four Dragons Hotel & Casino".

 

Штучний інтелект створив реалістичні фото героїв GTA: San Andreas: як вони виглядають
Герой GTA: San Andreas Ву Зі Му. Фото: Reddit/AaronGNP

9. Цезар Віальпандо

Ватажок мексиканської вуличної банди Varrios Los Aztecas у місті Лос-Сантос, а також хлопець Кендл Джонсон, сестри головного героя Карла Джонсона, який пізніше став його другом та напарником.

 

Як виглядали б в житті герої GTA: San Andreas
Герой GTA: San Andreas Цезар Віальпандо. Фото: Reddit/AaronGNP

10. Майк Торено

Таємний агент з урядової агенції, який маскує себе як торговець наркотиками для Синдикату Локо.

 

Нейромережа показала, як виглядали б в житті герої GTA: San Andreas
Герой GTA: San Andreas Майк Торено. Фото: Reddit/AaronGNP

Нагадаємо, ми писали, що штучний інтелект створив футуристичні вантажівки в стилі Bugatti — як вони виглядають

Також пропонуємо подивитися цікаву добірку фото героїв мультфільму Сімпсони, яких "оживив" штучний інтелект та перетворив на справжніх людей. 

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