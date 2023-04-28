ШІ перетворив героїв GTA на реальних людей — як вони виглядають

Як актори з фільму: штучний інтелект перетворив героїв San Andreas на реальних людей
Як могли б виглядати персонажі Grand Theft Auto: San Andreas, якби вони були справжніми людьми? Над цим питанням, ймовірно, замислювався кожен фанат культової гри. Штучний інтелект зміг не тільки це "уявити", а й зобразити.
Так один з фанатів GTA, щоб створити реалістичні зображення, використав одразу кілька нейромереж: Img2Img, AI ControlNet та RealisticVision. Свої творіння він виклав у соцмережу Reddit.
Блогер зазначив, що для основи генерації нових моделей нейромережа використовувала зображення персонажів з оригінальної гри з невеликим описанням та уточненнями від користувача.
Блогер продемонстрував, як виглядали б персонажі GTA: San Andreas, якби гра стала фільмом:
1. Карл "Сі Джей" Джонсон
Сі Джей — один із найвідоміших персонажів відеоігор. Це перший афроамериканський протагоніст гри GTA San Andreas. В оригіналі гри його озвучував репер Young Maylay.
2. Біг Смоук (Мелвін Харріс)
Центральний персонаж гри, старший член Grove Street Families.
3. Райдер (Ленс Вілсон)
Основний персонаж гри, високопоставлений член банди Grove Street Families та друг Карла Джонсона. Пізніше зрадник, що об'єднався з Ballas.
4. Френк Тенпенні
Корумпований офіцер поліції Лос-Сантоса, керівник департаменту C.R.A.S.H.
5. Шон "Світ" Джонсон
Лідер Grove Street Families та старший брат Карла Джонсона.
6. Каталіна
Каталіна — кузина ватажка Varrios Los Aztecas Цезаря Віалпандо. Її озвучує Синтія Фаррелл. У GTA III вона головний антагоніст, лідер Колумбійського картелю, а GTA San Andreas грає роль допоміжного героя. Тут вона чинить злочини в Red County.
7. Містер Правда
Правда, веде справи з офіцером Френком Тенпенні. Є босом у кількох місіях. Саме Правда наводить Карла у Сан-Фієрро. Має фургон Mothership.
8. Ву Зі Му
Лідер Тріад Сан-Фієрро та близький друг Карла Джонсона, який базується в Чайнатауні та Лас-Вентурасі, де купує нещодавно відкрите казино "The Four Dragons Hotel & Casino".
9. Цезар Віальпандо
Ватажок мексиканської вуличної банди Varrios Los Aztecas у місті Лос-Сантос, а також хлопець Кендл Джонсон, сестри головного героя Карла Джонсона, який пізніше став його другом та напарником.
10. Майк Торено
Таємний агент з урядової агенції, який маскує себе як торговець наркотиками для Синдикату Локо.
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