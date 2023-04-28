ИИ превратил героев GTA в реальных людей — как они выглядят

Нейросеть сделала реалистичные фото героев GTA: San Andreas. Фото: Новини.LIVE

Как могли бы выглядеть персонажи Grand Theft Auto: San Andreas, будь они настоящими людьми? Над этим вопросом, по всей вероятности, задумывался каждый фанат культовой игры. Искусственный интеллект смог не только это "вообразить", но и изобразить.

Так, один из фанатов GTA, чтобы создать реалистичные изображения, использовал сразу несколько нейросетей: Img2Img, AI ControlNet и RealisticVision. Свои творения он выложил в соцсеть Reddit.

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Блогер отметил, что для основы генерации новых моделей нейросеть использовала изображение персонажей из оригинальной игры с небольшим описанием и уточнениями от пользователя.

Блогер продемонстрировал, как выглядели бы персонажи GTA: San Andreas, если бы игра стала фильмом:

1. Карл "Си Джей" Джонсон

Си Джей — один из самых известных персонажей видеоигр. Это первый афроамериканский протагонист игры GTA San Andreas. В оригинале игры его озвучивал рэпер Young Maylay.

Герой GTA: San Andreas Карл Сиджей. Фото: Reddit/AaronGNP

2. Биг Смоук (Мелвин Харрис)

Центральный персонаж игры и старший член Grove Street Families.

Герой GTA: San Andreas Биг Смоук. Фото: Reddit/AaronGNP

3. Райдер (Ленс Уилсон)

Основной персонаж игры, высокопоставленный член банды Grove Street Families и друг Карла Джонсона. Позже предатель, объединившийся с Ballas.

Герой GTA: Сан-Андреас Райдер. Фото: Reddit/AaronGNP

4. Фрэнк Тенпении

Коррумпированный офицер полиции Лос-Сантоса, руководитель департамента C.R.A.S.H.

Герой GTA: San Andreas Фрэнк Тенни. Фото: Reddit/AaronGNP

5. Шон "Свит" Джонсон

Лидер Grove Street Families и старший брат Карла Джонсона.

Герой GTA: San Andreas Мир Джонсон. Фото: Reddit/AaronGNP

6. Каталина

Каталина — кузина вожака Varrios Los Aztecas Цезаря Виалпандо. Ее озвучивает Синтия Фаррелл. В GTA III она главный антагонист, лидер Колумбийского картеля, а в GTA San Andreas играет роль вспомогательного героя. Здесь она совершает преступления в Red County.

Герой GTA: San Andreas Каталина. Фото: Reddit/AaronGNP

7. Мистер Правда

Правда, ведет дела с офицером Фрэнком Тенпэнни. Является боссом в нескольких миссиях. Именно Правда приводит Карла в Сан-Фиерро. Имеет фургон Mothership.

Герой GTA: San Andreas Мистер Правда. Фото: Reddit/AaronGNP

8. Ву Зи Му

Лидер Триад Сан-Фьерро и близкий друг Карла Джонсона, базирующийся в Чайнатауне и Лас-Вентурасе, где покупает недавно открытое казино "The Four Dragons Hotel & Casino".

Герой GTA: San Andreas Ву Зи Му. Фото: Reddit/AaronGNP

9. Цезарь Виальпандо

Главарь мексиканской уличной банды Varrios Los Aztecas в городе Лос-Сантос, а также парень Кэндл Джонсон, сестры главного героя Карла Джонсона, позже ставший его другом и напарником.

Герой GTA: San Andreas Цезарь Виальпандо. Фото: Reddit/AaronGNP

10. Майк Торено

Тайный агент из правительственного агентства, маскирующий себя как торговец наркотиками для Синдиката Локо.

Герой GTA: San Andreas Майк Торено. Фото: Reddit/AaronGNP

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