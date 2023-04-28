ИИ превратил героев GTA в реальных людей — как они выглядят

Как актеры из фильма: искусственный интеллект превратил героев San Andreas в реальных людей
Как могли бы выглядеть персонажи Grand Theft Auto: San Andreas, будь они настоящими людьми? Над этим вопросом, по всей вероятности, задумывался каждый фанат культовой игры. Искусственный интеллект смог не только это "вообразить", но и изобразить.
Так, один из фанатов GTA, чтобы создать реалистичные изображения, использовал сразу несколько нейросетей: Img2Img, AI ControlNet и RealisticVision. Свои творения он выложил в соцсеть Reddit.
Блогер отметил, что для основы генерации новых моделей нейросеть использовала изображение персонажей из оригинальной игры с небольшим описанием и уточнениями от пользователя.
Блогер продемонстрировал, как выглядели бы персонажи GTA: San Andreas, если бы игра стала фильмом:
1. Карл "Си Джей" Джонсон
Си Джей — один из самых известных персонажей видеоигр. Это первый афроамериканский протагонист игры GTA San Andreas. В оригинале игры его озвучивал рэпер Young Maylay.
2. Биг Смоук (Мелвин Харрис)
Центральный персонаж игры и старший член Grove Street Families.
3. Райдер (Ленс Уилсон)
Основной персонаж игры, высокопоставленный член банды Grove Street Families и друг Карла Джонсона. Позже предатель, объединившийся с Ballas.
4. Фрэнк Тенпении
Коррумпированный офицер полиции Лос-Сантоса, руководитель департамента C.R.A.S.H.
5. Шон "Свит" Джонсон
Лидер Grove Street Families и старший брат Карла Джонсона.
6. Каталина
Каталина — кузина вожака Varrios Los Aztecas Цезаря Виалпандо. Ее озвучивает Синтия Фаррелл. В GTA III она главный антагонист, лидер Колумбийского картеля, а в GTA San Andreas играет роль вспомогательного героя. Здесь она совершает преступления в Red County.
7. Мистер Правда
Правда, ведет дела с офицером Фрэнком Тенпэнни. Является боссом в нескольких миссиях. Именно Правда приводит Карла в Сан-Фиерро. Имеет фургон Mothership.
8. Ву Зи Му
Лидер Триад Сан-Фьерро и близкий друг Карла Джонсона, базирующийся в Чайнатауне и Лас-Вентурасе, где покупает недавно открытое казино "The Four Dragons Hotel & Casino".
9. Цезарь Виальпандо
Главарь мексиканской уличной банды Varrios Los Aztecas в городе Лос-Сантос, а также парень Кэндл Джонсон, сестры главного героя Карла Джонсона, позже ставший его другом и напарником.
10. Майк Торено
Тайный агент из правительственного агентства, маскирующий себя как торговец наркотиками для Синдиката Локо.
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